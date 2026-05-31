Plenković: Zagreb je prioritet Vlade, za obnovu oko 2, 9 milijardi eura

Premijer Andrej Plenković na obilježavanju Dana Grada Zagreba i blagdana Majke Božje od Kamenitih vrata poručio je kako je razvoj hrvatske metropole jedan od ključnih prioriteta Vlade. Naglasio je da je Zagreb gospodarsko i političko središte države te da je u proteklom desetljeću dobio snažnu potporu kroz financijske, infrastrukturne i razvojne projekte.

Osvrćući se na novoosnovano Vijeće za urbani razvoj, istaknuo je kako je cilj osigurati ravnomjeran razvoj svih dijelova Hrvatske, dok Zagreb, kao najrazvijenija urbana sredina, ima posebnu ulogu u nacionalnom razvoju. „Zbog toga je Zagreb i iznad prosjeka Republike Hrvatske”, rekao je Plenković. Podsjetio je da su izmjene sustava financiranja lokalne samouprave značajno povećale prihode gradova i županija. Prihodi Zagreba, naveo je, porasli su s 600 milijuna eura u 2017. na oko 1,35 milijardi eura danas.

Posebno je izdvojio obnovu nakon potresa, za koju je dosad osigurano gotovo 2,9 milijardi eura. Sredstva su usmjerena na obnovu javnih zgrada, škola, bolnica i infrastrukture. „Sredstva koja su mobilizirana za obnovu Zagreba zaista su nešto što nismo mogli ni predvidjeti ni računati. Sada smo došli na oko 2,9 milijardi eura ulaganja u obnovu zgrada, infrastrukture, školstva, zdravstva i svega onoga čemu je potres poprilično naštetio”, rekao je premijer Plenković.

Među najvećim projektima naveo je obnovu škola, kulturnih ustanova i povijesnih objekata na Gornjem gradu, ali i velika ulaganja u zdravstveni sustav. Istaknuo je obnovu KBC-a Zagreb, Petrove bolnice, Merkura, Jordanovca, Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević” te drugih zdravstvenih ustanova.

„Danas imamo praktički potpuno novi Klinički bolnički centar Zagreb, to jest Rebro, potpuno obnovljenu Kliniku za ženske bolesti i porode u Petrovoj, potpuno obnovljenu plućnu bolnicu Jordanovac, potpuno obnovljeni Merkur, potpuno obnovljenu i značajno proširenu Kliniku za infektivne bolesti Fran Mihaljević, zgrade Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, praktički potpuno novu Kliničku bolnicu Sestara milosrdnica u Vinogradskoj i sagradit ćemo još, uz obnavljanje Klaićeve, novu dječju bolnicu u Blatu”, naveo je predsjednik Vlade.

Govoreći o obrazovanju, naglasio je kako država ulaže 3,2 milijarde eura u škole, vrtiće, sportske dvorane i centre kompetentnosti diljem Hrvatske. Dodao je da su u Zagrebu gotovo svi fakulteti obuhvaćeni obnovom. Velika sredstva usmjerena su i na obnovu kulturne i sakralne baštine, uključujući Zagrebačku katedralu, Atelijer Meštrović, Muzej za umjetnost i obrt te Muzej Mimara. Među strateškim projektima izdvojio je i revitalizaciju Paromlina.

Kada je riječ o sportu, podsjetio je na završetak radova na stadionu u Kranjčevićevoj te projekt novog stadiona u Maksimiru. Najavio je i nastavak ulaganja u prometnu infrastrukturu, uključujući proširenje zagrebačke obilaznice, nabavu novih tramvaja i električnih autobusa te projekte Centra za gospodarenje otpadom i aglomeracije Zagreba.

Osvrnuvši se na gospodarske pokazatelje, premijer je istaknuo rekordnu zaposlenost i rast plaća. „Ono što me posebno veseli, kao predsjednika Vlade koji vodi računa o ekonomskom i socijalnom standardu naših ljudi, da živimo u nevjerojatnom vremenu kada u Hrvatskoj radi milijun i 760 tisuća ljudi, kada je nezaposlenih u cijeloj zemlji 61.5000. U Zagrebu je sada nezaposlenih oko šest i po tisuća. To je praktički zanemariv broj”, kazao je premijer Plenković.

Dodao je kako prosječna plaća u Hrvatskoj iznosi 1.555 eura, dok je u Zagrebu viša od 1.700 eura. Istaknuo je i da Vlada nastavlja provoditi mjere za ublažavanje inflacije te održavanje stabilnog gospodarskog rasta. „Uz visoku zaposlenost, nisku nezaposlenost i ogromne investicije diljem Hrvatske, imamo gospodarstvo koje će unatoč svim pritiscima i dalje rasti dva ili dva i pol puta brže od prosjeka Europske unije ili eurozone”, istaknuo je premijer Plenković.

Na kraju je poručio da će suradnja između Vlade i Grada Zagreba biti nastavljena unatoč političkim razlikama. „Surađivat ćemo. Nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekim drugim temama, ali to je demokracija”, poručio je predsjednik Vlade.