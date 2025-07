Pronađen trup ruskog aviona koji je nestao s radara s oko 50 putnika: 'Bio je u plamenu, spasioci kreću na teren'

Kontrolori zračnog prometa izgubili su kontakt s putničkim avionom An-24 koji je prevozio oko 50 ljudi na dalekom istoku Rusije, a potraga je u tijeku, rekao je regionalni guverner.

Kako javlja RIA Novosti tijekom potrage pronađen zapaljeni trup, izvijestilo je Ministarstvo za izvanredne situacije. "Tijekom operacija potrage, helikopter Mi-8 Federalne agencije za zračni promet otkrio je trup zrakoplova koji je u plamenu. Spasioci nastavljaju s pripremom za odlazak na mjesto incidenta", navodi se u priopćenju. Hitne službe izjavile su za RIA Novosti da je avion pronađen na planinskoj padini 15 kilometara od Tynde. Područje je teško dostupno i vjerojatno nema preživjelih.

Lokalno ministarstvo za izvanredne situacije priopćilo je da je avion, kojim upravlja zrakoplovna kompanija Angara sa sjedištem u Sibiru, nestao s radara dok se približavao svom odredištu – gradu Tynda u Amurskoj regiji koja graniči s Kinom. Regionalni guverner Vasilij Orlov izjavio je da se prema preliminarnim podacima u avionu nalazilo 43 putnika, uključujući petero djece, i šest članova posade. "Svi potrebni resursi i sredstva su angažirani u potrazi za avionom", napisao je na Telegramu. Ministarstvo za izvanredne situacije navelo je nešto manji broj ljudi na letu – oko 40, prenosi Reuters.

