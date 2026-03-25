Ruski dron srušio se u članici NATO-a

Dok Rusija nastavlja s golemim valom zračnih napada na Ukrajinu, jedan je dron ušao i u zračni prostor Latvije, članice NATO-a. Latvijske oružane snage navele su da je dron ušao na njezin teritorij iz Rusije i srušio se. Pritom, nema izvješća o žrtvama. Incidenata je bilo i ranije, primjerice kada je ruski vojni dron s eksplozivom bio na teritorije te baltičke države 2024. godine, prenosi Independent.

Prošloga je tjedna, podsjetimo, ruski ratni zrakoplov SU-30 ušao u estonski zračni prostor blizu otoka Vaindloo te tamo ostao oko jedne minute. Zrakoplovi NATO-a, točnije jedinice talijanskog ratnog zrakoplovstva, poletjeli su kako bi odbili rusku letjelicu. "Nije postojala prijetnja sigurnosti Estonije", rekao je estonski ministar Margus Tsahkna.

"Ruski obrazac se ne mijenja. NATO funkcionira. Naše nebo se nadgleda, štiti i brani u svakom trenutku", naveo je tada estonski premijer Kristen Michal. Riho Terras, bivši načelnik estonskih obrambenih snaga, poručio je: "Saveznici su reagirali i nije postojala prijetnja sigurnosti Estonije. Svako takvo kršenje, sada i u budućnosti, mora se dočekati čvrstim i dosljednim odgovorom.“