Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JOŠ JEDAN INCIDENT

Ruski dron srušio se u članici NATO-a

Spanish NASAMS air defence system during "Latvian Shield 25" near Salaspils
Foto: INTS KALNINS/REUTERS
1/3
Autor
Dora Taslak
25.03.2026.
u 09:24

Incidenata u baltičkoj zemlji bilo je i ranije. Prema trenutnim informacijama, jutros nije bilo žrtava

Dok Rusija nastavlja s golemim valom zračnih napada na Ukrajinu, jedan je dron ušao i u zračni prostor Latvije, članice NATO-a. Latvijske oružane snage navele su da je dron ušao na njezin teritorij iz Rusije i srušio se. Pritom, nema izvješća o žrtvama. Incidenata je bilo i ranije, primjerice kada je ruski vojni dron s eksplozivom bio na teritorije te baltičke države 2024. godine, prenosi Independent.

Prošloga je tjedna, podsjetimo, ruski ratni zrakoplov SU-30 ušao u estonski zračni prostor blizu otoka Vaindloo te tamo ostao oko jedne minute. Zrakoplovi NATO-a, točnije jedinice talijanskog ratnog zrakoplovstva, poletjeli su kako bi odbili rusku letjelicu. "Nije postojala prijetnja sigurnosti Estonije", rekao je estonski ministar Margus Tsahkna

"Ruski obrazac se ne mijenja. NATO funkcionira. Naše nebo se nadgleda, štiti i brani u svakom trenutku", naveo je tada estonski premijer Kristen Michal. Riho Terras, bivši načelnik estonskih obrambenih snaga, poručio je: "Saveznici su reagirali i nije postojala prijetnja sigurnosti Estonije. Svako takvo kršenje, sada i u budućnosti, mora se dočekati čvrstim i dosljednim odgovorom.“
Ključne riječi
dron Rusija NATO

Komentara 1

Pogledaj Sve
SS
Sija_san
09:31 25.03.2026.

Dobro je nema poginuli hvala bogu......

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!