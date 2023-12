Nevjerojatna greška pilota: Umjesto na pistu, s putničkim avionom sletio na zaleđenu rijeku

Ruski putnički zrakoplov iz sovjetske ere Antonov An-24 kompanije Polar Airlines jutros je s 34 osobe sletio na zaleđenu rijeku Kolima u blizini aerodroma Zirjanka umjesto na pistu na Dalekom istoku Rusije.

Prema prvim rezultatima istrage do nesreće je došlo zbog pogreške pilota. Za vrijeme leta u avionu nalazilo se 30 putnika i četiri člana posade. Let PI217 napustio je Jakutsk, glavni grad republike Sakha na Dalekom istoku Rusije, rano u četvrtak. Bio je usmjeren prema Zyryanki, 1100 km (685 milja) sjeveroistočno, i trebao je letjeti do drugog malog grada u Srednekolymsku prije povratka u Yakutsk, piše BBC. U ovo doba godine, temperature na Zyryanki kreću se oko -40 stupnjeva.

Prema informacijama tužitelja, zrakoplov je sletio na pješčani sprud u rijeci. Trag u snijegu otkrio je koliko je vremena bilo potrebno za zaustavljanje aviona.

