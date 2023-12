VIDEO Dramatična snimka slijetanja: Avion je 'plesao' na vjetru, pilot spašavao stvar

Na društvenim mrežama ovih se dana pojavila snimka nevjerojatne borbe finskog pilota sa snažnim naletima vjetra prilikom slijetanja na aerodrom u engleskom Manchesteru.

Do incidenta je došlo u četvrtak u jutarnjim satima, a glasnogovornik zračne luke potvrdio je da je više od 10 zrakoplova tog dana preusmjereno na druge aerodrome zbog vjetra koji je dosezao brzine veće od 40 čvorova.

Incredible Pilot Skill! ✈️😳



Caught YESTERDAY during Storm Pia at Manchester Airport, incredible job by Finnair pilots touching down in around 40kts of crosswind gusts 👏 #StormPia #UKStorms #Storm pic.twitter.com/LNh3gjrQk7