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NEĆE DUGO TRAJATI

Pakleni četvrtak pred Hrvatskom: Vakula najavio gotovo 40 stupnjeva, a onda promjena

Dubrovnik: Toplinski val i visoke temperature na jugu Hrvatske
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
06.08.2026.
u 07:58
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Od drugog dijela noći na petak do subote ujutro izdana su i upozorenja zbog mogućih olujnih udara bure, osobito na sjevernom dijelu

Hrvatsku u četvrtak očekuje vrhunac toplinskog vala, uz temperature koje će se u pojedinim krajevima približiti 40 stupnjeva, dok bi u širem području Panonske nizine mogle dosegnuti i oko 43 stupnja. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj. I dalje će se iznad zemlje zadržavati iznimno topao zrak u području blago povišenog tlaka. Od petka će u dijelu Hrvatske vrućina donekle oslabjeti, no neće nestati kao tijekom zahlađenja sredinom srpnja. Zbog toga bi u pojedinim krajevima dvotjedno razdoblje na prijelazu iz srpnja u kolovoz moglo biti najtoplije otkako postoje mjerenja. Glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula najavio je da će u istočnoj Hrvatskoj biti sunčano, ali ne posve vedro. Uz mjestimice umjeren jugoistočni i istočni vjetar, temperatura će ujutro biti između 16 i 19 stupnjeva, dok će se poslijepodne približiti 40 stupnjeva.

– Temperatura zraka će porasti od ujutro mnogima ugodnih 16 do 19 stupnjeva do poslijepodne neugodnih gotovo 40 °C – prognozirao je Vakula. Vrlo velika opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje nastavit će se i u središnjoj Hrvatskoj. Ondje će već prije 10 sati biti vruće, a u središtima većih gradova temperatura se ni u zoru neće spuštati ispod 20 stupnjeva. Svježine neće biti ni u Gorskom kotaru i Lici, gdje će poslijepodne ponegdje biti toplije nego na dijelovima sjevernog Jadrana. Najviše temperature uglavnom će biti oko 36 stupnjeva, dok bi u unutrašnjosti Istre mogle dosegnuti 39 stupnjeva. – Mogući su pljuskovi i grmljavina, koji će prevladavajuću vedrinu remetiti i u gorju, posebice Gorskog kotara – rekao je Vakula. U unutrašnjosti Dalmacije ponovno se očekuje vrlo vruće i nestabilno poslijepodne, dok će i noć i jutro biti prilično topli. Na srednjem Jadranu jutro će biti još toplije, ali bi dnevni zmorac mogao barem djelomično ublažiti osjećaj vrućine.

I na jugu Hrvatske očekuje se iznadprosječna dnevna vrućina nakon toplog jutra. Prevladavat će vedro vrijeme uz uglavnom slab vjetar, a more će biti toplo te mirno ili tek malo valovito. U nastavku tjedna u unutrašnjosti će biti nešto manje vruće, no petak i subota donose promjenjivije vrijeme. – Bit će lokalnih pljuskova i grmljavine, a moguće je i olujno nevrijeme. U nedjelju će ponovno biti sunčanije, uz malo svježije jutro, ali i toplije poslijepodne – najavio je Vakula. Na Jadranu će i dalje postojati vrlo velika opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje. Od drugog dijela noći na petak do subote ujutro izdana su i upozorenja zbog mogućih olujnih udara bure, osobito na sjevernom dijelu. Vakula je dodao da nisu isključena ni upozorenja zbog lokalnih pljuskova i grmljavine, no već tijekom vikenda očekuje se mirnije i ponovno sunčanije vrijeme.

Podsjetimo, Severe Weather Europe nedavno je najavio da bi četvrtak mogao biti najtopliji dan za područje sjevernog Balkana i istočne Europe. U središtu Panonske nizine temperature bi mogle dosegnuti oko 43 stupnja. Vrlo vruće vrijeme nastavilo bi se i u petak te proširilo prema jugozapadnom Balkanu, Bugarskoj, Grčkoj i zapadnim dijelovima Rusije. Dugotrajna izloženost takvim temperaturama osobito je rizična za starije osobe, djecu, kronične bolesnike i ljude koji rade na otvorenom, dok izostanak noćnog osvježenja dodatno povećava opasnost od toplinskog udara, dehidracije te srčanih i respiratornih problema. Istodobno se pogoršava poljoprivredna suša, a suhi i izrazito topli uvjeti povećavaju opasnost od šumskih požara na jugu Europe i zapadnom Balkanu. Meteorološki modeli također upućuju na mogućnost stvaranja novog snažnog grebena visokog tlaka nakon ovog tjedna, koji bi početkom sljedećeg tjedna mogao donijeti novi toplinski val u jugozapadnu, zapadnu i srednju Europu. Točan razvoj situacije još nije poznat, ali prognoze zasad upućuju na nastavak vrlo toplog i nestabilnog vremena sredinom kolovoza.

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Ključne riječi
vrijeme vremenska prognoza Zoran Vakula

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