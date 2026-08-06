Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPREZ NA AUTOCESTAMA

Radovi i oštećenje kolnika usporavaju promet, vozači pozvani na oprez

Zagreb: Velike gužve na autocesti prema Karlovcu u oba smjera
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Eva Berišić
06.08.2026.
u 07:44
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Vozači se na svim navedenim dionicama pozivaju na pojačan oprez i poštovanje privremene prometne signalizacije.

Promet je povremeno pojačan na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, kao i na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama, pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Povremeni zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode radovi, zbog čega se vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima na cestama.

Na autocesti A4 izvode se radovi na održavanju između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice, na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se odvija dvjema prometnim trakama uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Radovi su u tijeku i na autocesti A6, na 18. kilometru između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora. Promet se u oba smjera vodi dvjema prometnim trakama, također uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Završetak radova predviđen je do 18 sati.

Na autocesti A7, između tunela Sveti Kuzam i tunela Draga, na 33. kilometru u smjeru Rupe, zabilježeno je oštećenje kolnika. Promet se odvija dvjema prometnim trakama uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Vozači se na svim navedenim dionicama pozivaju na pojačan oprez i poštovanje privremene prometne signalizacije, obavještava HAK.
Ključne riječi
vozači autoceste stanje u prometu

Komentara 1

Pogledaj Sve
JE
Jegermeister
08:03 06.08.2026.

Odgovorne za održavanje prometnica treba smjesta u zatvor.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!