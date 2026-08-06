Radovi i oštećenje kolnika usporavaju promet, vozači pozvani na oprez

Promet je povremeno pojačan na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, kao i na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama, pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Povremeni zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode radovi, zbog čega se vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima na cestama.

Na autocesti A4 izvode se radovi na održavanju između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice, na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se odvija dvjema prometnim trakama uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Radovi su u tijeku i na autocesti A6, na 18. kilometru između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora. Promet se u oba smjera vodi dvjema prometnim trakama, također uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Završetak radova predviđen je do 18 sati.

Na autocesti A7, između tunela Sveti Kuzam i tunela Draga, na 33. kilometru u smjeru Rupe, zabilježeno je oštećenje kolnika. Promet se odvija dvjema prometnim trakama uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Vozači se na svim navedenim dionicama pozivaju na pojačan oprez i poštovanje privremene prometne signalizacije, obavještava HAK.