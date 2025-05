Ruska služba SVR Vučiću: Profitirate na krvi bratskih slavenskih naroda! Vučić: Brinem za svoj narod

Tiskovni ured Kontraobavještajne službe Ruske Federacije, SVR, izvijestio je da, prema informacijama koje je primila, srpska obrambena poduzeća, suprotno "neutralnosti" koju je proglasio službeni Beograd, nastavljaju opskrbljivati Kijev streljivom. Pokriće je za antiruske akcije, navodi se dalje u priopćenju koje je citirano, recimo, od ruskog neovisnog medija Meduza, jednostavna shema s korištenjem lažnih certifikata krajnjih korisnika i zemalja posrednica.

Među potonjima se najčešće spominju zemlje NATO-a, prvenstveno Češka, Poljska i Bugarska. U posljednje vrijeme u tu svrhu koriste se i egzotične opcije koje uključuju afričke zemlje. Doprinos srbijanskih obrambenih radnika ratu iznosi stotine tisuća projektila za višecijevne raketne bacače i haubice, kao i milijun metaka za lako naoružanje. SVR teško optužuje Srbiju navodeći kako je, kako kažu, malo vjerojatno da se takve isporuke mogu opravdati "humanitarnim razlozima" nego 'imaju jednu očitu svrhu - ubijati i osakaćivati ruske vojnike i civilno stanovništvo Rusije'. U priopćenju se konkretiziraju i najveće tvrtke nacionalnog vojno-industrijskog kompleksa Srbije kroz koje izvoz u Ukrajinu ide, pa su tu Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Slobodu, Prvi partizan i druge, te, kako se navodi u priopćenju ruskog obavještajstva, 'sudjeluju u „transportnoj traci smrti“ organiziranoj u Rusiji prijateljskoj Srbiji'.

Da je prijateljstvo možda doista puklo, govori i rečenica u kojoj stoji kako se 'čini da je želja srpskih obrambenih radnika i njihovih pokrovitelja da profitiraju na krvi bratskih slavenskih naroda natjerala da potpuno zaborave tko su im pravi prijatelji, a tko neprijatelji'. Zatim, 'Rusija je više puta priskočila u pomoć Srbima u najkritičnijim trenucima njihove povijesti' gdje nabrajaju oslobođenje Srbije od jarma Osmanskog Carstva, sprječavanja nacionalne katastrofe tijekom Prvog svjetskog rata, borbe protiv fašističkih okupatora i njihovih poslušnika tijekom Drugog svjetskog rata, NATO bombardiranja Beograda, tragedije na Kosovu, stoji u vrlo oštrom priopćenju ruskog SVR-a. - U svim tim povijesnim fazama, bratske veze i zajednička vjera ostale su nepromjenjive za Ruse u odnosima sa Srbima, kažu tamo. Srbija je izvezla streljiva u Ukrajinu u vrijednosti od 800 milijuna eura preko trećih zemalja otkako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022. godine, izvijestio je Financial Times prošlog ljeta.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ovog mjeseca posjetio Moskvu na godišnjoj ruskoj vojnoj paradi povodom Dana pobjede, branio je izvoz kao legalne transakcije izvršene preko posrednika poput Sjedinjenih Država, Španjolske i Češke. - Imamo prijatelje u Kijevu i Moskvi. To su naša slavenska braća. Moram se brinuti za svoj narod i to je to, rekao je Vučić za FT.

