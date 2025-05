Europa staje na kraj ruskoj destabilizaciji na Crnom moru: 'Osigurat ćemo da trupe mogu biti tamo gdje su potrebne'

EU je predstavila novu strategiju za Crno more koja će omogućiti regiji bolji transport teškog vojnog naoružanja dok se ruska prijetnja nadvija nad istočnom Europom. "Sigurnost u Crnom moru ključna je i za europsku sigurnost," izjavila je visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas na konferenciji za novinare, dodajući da je trenutno ugrožena Kremljovim sveobuhvatnim ratom u Ukrajini i hibridnim napadima na pomorsku infrastrukturu. Strategija je također odgovor na "geopolitičke izazove" u svijetu gdje se "ovisnosti koriste kao oružje," rekla je Marta Kos, povjerenica za proširenje EU-a. Crno more je most prema južnom Kavkazu i srednjoj Aziji te vitalna arterija za trgovinu energijom i hranom, dodala je. Regija Crnog mora destabilizirana je ruskom invazijom na Ukrajinu, jer je opsežna upotreba mina i vojnih akcija ometala protok robe. Zasebno, istočnoeuropske zemlje strahuju od daljnje agresije Moskve izvan Ukrajine i žele pojačati svoje obrambene sposobnosti, piše Politico.

Rumunjska i Bugarska su zemlje EU-a na obali Crnog mora i blok će ulagati u nadogradnju regionalne infrastrukture, poput luka, željeznica i zračnih luka, kako bi mogle rukovati teškom vojnom opremom. To će pomoći osigurati da "trupe mogu biti tamo gdje su potrebne kada su potrebne," rekla je Kallas.

Ranije je europski povjerenik za promet Apostolos Tzitzikostas izjavio da bi nadogradnja prometne infrastrukture za vojnu uporabu diljem Europe koštala oko 75 milijardi eura. EU također planira uspostaviti Čvorište za pomorsku sigurnost Crnog mora, koje će služiti kao europski sustav ranog upozoravanja u regiji. Kallas je rekla da će čvorište podići situacijsku svijest i pomoći EU-u u zaštiti kritične infrastrukture. Lokacija čvorišta, njegov operativni model i troškovi tek se trebaju odrediti, dodala je.

Još jedan sigurnosni potez je pojačano praćenje stranog vlasništva nad lukama i drugim ključnim objektima, rekla je Kallas. U pogledu trgovine, EU će razvijati nove energetske koridore, prometne veze i digitalnu infrastrukturu s regionalnim partnerima, prema riječima Kos. Blok će također ulagati u pripremljenost obalnih zajednica i pomorskog gospodarstva za suočavanje s ratnim štetama po okoliš i odgovor na rizike klimatskih promjena. "Diljem svijeta, zemlje sada traže suradnju s pouzdanim i predvidljivim partnerima, što EU jest," rekla je Kos. "Takva partnerstva učinit će nas kolektivno sigurnijima i stvoriti poslovne prilike za sve", dodala je. Komisija je istaknula Ukrajinu, Moldaviju, Gruziju, Tursku, Armeniju i Azerbajdžan kao partnere s kojima želi uspostaviti bliže veze kroz novu strategiju.