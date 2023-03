Rusija priprema građane na još teži rat koji će trajati 'jako, jako dugo'

Ruske vlasti pripremaju narod na jako dug rat u Ukrajini. Svjetski mediji danas su prenosili Guardianov tekst o proslavi Nove godine u Moskvi koja je okupila rusku elitu, među inima i glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova. Nazdravljalo se miru i kraju rata nakon čega se Peskov osjetio pozvanim da nešto kaže. I razočarao je okupljene.

Ne shvaća koncept poraza

– Bit će još teže. I trajat će jako, jako dugo – rekao je izazvavši nelagodu među okupljenima koji su odjednom shvatili da ih establišment priprema za dugotrajni rat sa Zapadom. To je potvrdio i sam Vladimir Putin govoreći pred radnicima jedne tvornice u Burjatiji.

– Za nas ovo nije geopolitička zadaća, nego podvig preživljavanja ruske državnosti, stvaranje uvjeta za budući razvoj zemlje i naše djece – rekao je Putin.

Dakle, više nema ciljeva poput denacifikacije ili razoružavanja Ukrajine, već samo vječni rat upravo po uzoru na Izrael okružen arapskim nacijama koje čekaju novu priliku da gurnu židovsku državu u more. Ruski će građani morati prihvatiti da rat neće stati u skorije vrijeme, nego će se morati s njime naučiti živjeti. I pri tome nije jasno bi li Putin prihvatio poraz ako ga doživi, jer ne izgleda da on uopće shvaća koncept poraza. Naposljetku, nije imao iskustava SAD-a koji u posljednjih 20-ak godina bilježi samo povlačenja, Rusija je, s druge strane, u sukobima uspijevala podržavati pobjednike, kao u Siriji, primjerice. Ukrajina je do sada najozbiljniji test za koji se čini da ga Rusija ne prolazi, ali ne čini se, također, da Putin s tim ima neki osobit problem.

Iako je ruska ofenziva na istoku značajno usporila s novom promjenom taktike, odnosno povratkom na staro, gdje ruske snage pokušavaju zaokruživati utvrđene položaje Ukrajinaca poput onih u Avdijivki i Marinki prije nego ih pokušaju napasti i zauzeti, pri tome nije sasvim točno da je napredovanje Rusa u cijelosti zaustavljeno, oni i dalje napreduju, povremeno zauzmu neko naselje, no sve djeluje da se ponašaju daleko opreznije, kao da se štede očekujući najavljivanu veliku ukrajinsku ofenzivu. Ili naprosto ne mogu napredovati protiv dobro utvrđenih ukrajinskih snaga.

Testirali nuklearnu raketu

Ukrajinska ofenziva ne može pak početi bez ozbiljnog pojačanja u zapadnom oklopu koji pomalo pristiže. Stigli su njemački Leopardi i Marderi, američki Strykeri, što znači ozbiljno pojačavanje ukrajinskih snaga u opremi, no ipak ima procjena da će se s ofenzivom čekati dok ne stigne dovoljan broj borbenih tenkova s nadom da će Zapad početi isporučivati i borbene avione.

VIDEO Šef ukrajinskih kopnenih snaga, general Oleksandr Syrskyi: 'Cilj je eliminirati što više neprijatelja'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da neće biti ofenzive ako Kijev ne dobije više teškog naoružanja od Zapada. Rekao je to u intervjuu japanskom listu Yomiuri Shimbun potvrdivši da je stanje na istoku zemlje loše.

– Čekamo na streljivo koje treba doći od naših partnera. Ne možemo započeti ofenzivu, ne možemo naše hrabre vojnike slati na frontu bez tenkova, topništva i dalekometnih projektila – rekao je. Isto tako, i dalje se traži nada u Kini i njezinu predsjedniku Xi Jinpingu. Za AP je Zelenski rekao da su spremni dočekati ga u Kijevu. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova, međutim, nije imalo nikakvih informacija o pozivu iz Kijeva.

Za to vrijeme Rusi su u Ukrajini ispalili 22 rakete Kaliber, a u Japanskom moru testirali nadzvučnu krstareću protubrodsku raketu Moskit koja može nositi i nuklearnu bojevu glavu, a dometa je 240 km.