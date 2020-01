Rusija počela slati plin Turskim tokom Europi

Rusija je počela slati plin Bugarskoj, Grčkoj i Sjevernoj Makedoniji putem novog plinovoda Turski tok, objavio je u nedjelju bugarski Bulgartransgaz.

Rusija gradi Turski tok i radi na udvostručenju kapaciteta plinovoda Sjeverni tok kojim plin šalje preko Baltičkog mora u Njemačku u sklopu planova da zaobiđe Ukrajinu.

"Isporuke ruskog plina ne samo za nas nego i za Grčku i Sjevernu Makedoniju provode se putem nove ulazne točke (na našoj granici s Turskom)", rekao je direktor Bulgartransgaza, Vladimir Malinov, za bugarski nacionalni radio BNR.

Ruski Gazprom počeo je slati oko 3 milijarde metara prostornih plina Bugarskoj putem Turskog toka 1. siječnja, zamijenivši rutu koja je do tada prolazila preko Ukrajine i Rumunjske.

Gazprom je tom rutom prošle godine isporučio oko 3 milijarde prostornih metara plina Grčkoj i oko 500.000 milijuna Sjevernoj Makedoniji.

Malinov je rekao da ti cjevovodi, Transbalkanski plinovod, sada ne rade, ali i dodao da su reverzibilni pa bi ih se moglo koristiti za slanje plina Rumunjskoj, Moldaviji i Ukrajini pojavi li se potražnja.

Rusija gradi Turski tok s dva cjevovoda, svaki kapaciteta 15,75 milijarda prostornih metara plina na godinu.

Prvi je namijenjen opskrbi Turske, a drugi će ići dalje, od Bugarske do Srbije i Mađarske. Bugarska se nada da će moći početi isporučivati plin Srbiji do svibnja i planira izgraditi cijelu dionicu do kraja godine.