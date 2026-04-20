OBAVJEŠTAJCI OTKRILI

Rusija je u većem problemu nego što se mislilo? 'Može ući samo u jedan od dva scenarija'

Dora Taslak
20.04.2026.
u 13:44

Švedska, prema Thomasu Nilssonu, ima obavještajne podatke koji pokazuju da Rusija manipulira podacima kako bi zavarala ukrajinske saveznike

Ruska ekonomija nije se oporavila ni uz rast cijena nafte tijekom rata na Bliskom istoku. Ruski čelnik Vladimir Putin priznao je da ruska ekonomija ostvaruje rezultate ispod njegovih očekivanja i upozorio da će skok tih prihoda biti kratkotrajan. Ravnatelj Švedske vojne obavještajne i sigurnosne službe smatra da će Rusija imati još većih problema s financiranjem invazije Ukrajine ako primirje između SAD-a i Izraela s Iranom potraje i cijene nafte se stabiliziraju.

"Oni i dalje imaju sustavni problem. Nije održiv model rasta proizvoditi materijal za rat koji se potom uništava na bojištu", kazao je Thomas Nilsson za Financial Times. Kako je pojasnio, Rusija bi trebala držati cijenu nafte iznad 100 dolara po barelu tijekom cijele godine kako bi zatvorila proračunski manjak.

Prema Nilssonu, Švedska ima obavještajne podatke koji pokazuju da Rusija manipulira podacima kako bi zavarala ukrajinske saveznike i uvjerila ih da je njena ekonomija izdržala pritisak ratnih troškova i sankcija. Naime, rekao je da je stvarna situacija još gora te da ruska središnja banka podcjenjuje inflaciju, za koju on smatra da je bliža ključnoj kamatnoj stopi od 15 posto nego službenoj stopi od 5,86 posto. Unatoč tome, međunarodne prognoze uglavnom se slažu s predviđanjem da će inflacija do kraja ove godine usporiti na oko 5 posto.

"Ako ste stvorili sustav kakav je stvorio Putin, možda ni on sam ne zna koliko je situacija zapravo loša. Ali čak i s lažnim informacijama koje dobiva, na kraju ne možete pobjeći od svega ovoga. Ruska ekonomija može ući samo u jedan od dva scenarija: dugoročni pad ili šok. U oba slučaja nastavit će kliziti prema financijskoj katastrofi“, rekao je Nilsson te ustvrdio: 

"Čak i ako ozbiljni problemi u ruskoj ekonomiji neće promijeniti strateške ciljeve ruskog vodstva u ratu protiv Ukrajine niti njihov stav prema NATO-u i EU, oni će utjecati na to kako će te ciljeve moći ostvarivati. Utjecat će na to koliko i koliko napredne će biti njihove vojne sposobnosti."
Kockasti
14:45 20.04.2026.

Lako cu ja sa inflacijom u Rusiji, nego kolika je ono u EU? I kako se sve to uopce reflektira na bojisnici?

USA
14:46 20.04.2026.

Curuz stvarno je glupo da se Srbi oglasavaju po Hrvatskim portalima. Pretpostavljam da to rade i Hrvati na vasima ali to je sve patologija Sto se tice tvog posta necu reci da nije tocan jer je. Ima jedan video na Youtubeu snimljen sedamdesetih godina proslog stoljeca gdje potvrdjeni jedan od sefova CIA-e govori na koji nacin se radi false flag informacija i kako se pusta u medije. Ove novine to kao posrednik rade danonocno. Kaze svedjanin, fincu ovaj poljaku ovaj svojoj baki koja to prenese ukrajincima a oni vecernjem. Nitko nezna nista i takve podatke ni oni koji ih znaju ni oni koji spijuniraju ne iznose javno jer prema tome formiraju svoj odgovor ili stav ili radnju. Ovo je samo radi odrazavanja radnog mjesta jednog od tisucu analiticara nicega u svakoj zemlji i naravno popunjavanju prostora u novinama

Navijač
14:41 20.04.2026.

Rusiju još mogu spasiti hrabri srpski Husari i 4nici , ali odkad se ozbiljno pripucalo na bojištu ih više nema.

