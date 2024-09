Rusi u Lavovu ubili majku i tri kćeri: 'Poginula je gotovo cijela obitelj, s ove fotografije preživio je samo muškarac'

Sedmero ljudi, uključujući troje djece, ubijeno je u prekonoćnom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i projektilima u zapadnom ukrajinskom gradu Lavovu, blizu granice s članicom NATO saveza Poljskom, rekli su lokalni dužnosnici u srijedu. Do napada, u kojem su također oštećene povijesne zgrade u središtu grada, došlo je dan nakon najsmrtonosnijeg pojedinačnog napada ove godine kada je Rusija dvama balističkim projektilima pogodila vojni institut u Poltavi, pri čemu je ubijeno 50, a ranjeno više stotina ljudi.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi saveznici mogli pomoći zaustaviti "teror" kada bi osigurali dodatnu protuzračnu obranu te je ponovio svoj apel partnerima da dopuste korištenje dalekometnog zapadnog oružja za ciljeve dublje u ruskom teritoriju. "Svatko tko uvjerava partnere da Ukrajini daju više dalekometnih sposobnosti kako bi pošteno odgovorila na teror nastoji spriječiti upravo ovakve ruske terorističke napade na ukrajinske gradove", poručio je Zelenskij.

After today’s 🇷🇺 attack, the only person in this photo who survived is the man.

Mother Yevheniya and her three daughters — Yaryna, Daryna, and Emiliya — were killed.

Standing in the back is Yaryna Bazylevych. She was 21 y.o. Yaryna worked in our office for “Youth Capital 2025” pic.twitter.com/XmSU3FPEbS