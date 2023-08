Ukrajinski dron pogodio centar Moskve, oštećena zgrada Expo Centra: 'Čula se snažna eksplozija'

Nakon navodnih ukrajinskh napada na dva ruska ratna broda u blizini Krima, Ukrajina je nastavila s protuofenzivom u kojoj je jedan dron ovog petka u padu pogodio i centar Moskve. Inicijalno su ruski dužnosnici tvrdili kako dron imao žrtava niti materijalne štete, no naknadno je objavljeno kako je pogođena zgrada u centru Moskve nakon što ga je srušila ruska protuzračna obrana.

>> VIDEO Novi val napada na Odesu, Ukrajinci: 'Uništili smo sve ruske rakete, krhotine su uzrokovale požar'

Tijek događaja:

8:24 - Ukrajinski dron udario je u petak u zgradu u središtu Moskve nakon što ga je srušila ruska protuzračna obrana, prekinuvši zračni promet u svim civilnim zračnim lukama glavnog grada Rusije, rekli su ruski dužnosnici.

A drone attack on Moscow last night. An expocenter was hit, Russian authorities reported.



Vnukovo airport was closed off for flights after that. pic.twitter.com/2Z5YAEO7NN