Rusi napreduju kod Limana, Kijev vjeruje da slijedi veliki napad

Ukrajinski dužnosnici govore kako sasvim sigurno u nekom skorašnjem trenutku, vjerojatno 24. veljače na godišnjicu početka rata, počinje nova velika ofenziva ruske vojske ili na istoku ili na jugu zemlje. Međutim, činjenica je kako već neko vrijeme Rusi imaju inicijativu, poglavito u Doneckoj oblasti, te uporno napreduju. To još nisu odlučni proboji poput onih kakve je ostvarila ukrajinska vojska prošle jeseni, ali Rusi ostvaruju ograničene uspjehe.

Dok su sve oči uprte u Bahmut gdje se ukrajinska vojska i dalje drži, ruska vojska tvrdi kako ostvaruje uspjehe kod Kupjanska i nedaleko Limana, dva grada koja je bila napustila jesenas nakon proboja ukrajinske vojske. Uz Bahmut, dvije osi ruskog napada su Ugledar te Kremenaja. Ukrajinci pružaju jak otpor, no upozoravaju kako su ovoga puta i brojčano nadjačani, osim u opremi i naoružanju. U zapadnim se medijima, naime, spekulira kako je Rusija nastavila s mobilizacijom i nakon njezina službena prestanka te je umjesto najavljenih 300.000 prikupila čak 500.000 vojnika. I to je razlog zbog koje se vjeruje da će Rusi krenuti u organiziranu ofenzivu u proljeće. Međutim, neke procjene govore kako Rusija već sada u Ukrajini ima oko 320.000 vojnika te 150-200.000 u rezervi. Ukrajinci tvrde da je na granici i znatno veći broj, čak do pola milijuna mobiliziranih vojnika.

Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS

Ukrajina i dalje čeka zapadne tenkove kao i rakete duljeg dometa no ranije optimistične procjene o mogućih osam tjedana do pojave prvih Leoparda 2 na bojištu sada se ne čine više toliko realističnima pa je tako i bitno smanjena mogućnost da sami Ukrajinci krenu u proljetnu ofenzivu. Na sve to, smijenjen je i Oleksij Reznikov, ukrajinski ministar obrane, službeni je razlog korupcija, odnosno prenapuhana cijena hrane za vojsku. U svakom slučaju, s novim ministrom obrane, u ovom trenutku tu funkciju obavlja Kirilo Budanov, dosadašnji šef ukrajinske vojnoobavještajne službe, sigurno će biti i promjena u obrambenom sektoru.

