Prvi Leopard iz Kanade stigao u Poljsku; U Donjecku bjesne žestoke bitke

Ekipe za popravke rade danonoćno na ponovnom uspostavljanju opskrbe električnom energijom u crnomorskoj luci Odesi nakon požara koji je stotine tisuća stanovnika ostavio bez struje, rekao je u nedjelju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Masovni nestanak struje, iako se može pripisati požaru, jedan je od mnogih koji su pogodili ukrajinsku mrežu otkako se Rusija u listopadu usredotočila na napadanje energetske infrastrukture u sklopu invazije na Ukrajinu.

Tijek događaja:

8:20 - Oleksij Reznikov posljednji je visoki ukrajinski dužnosnik koji je smijenjen u borbi protiv korupcije. Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov, izložen pritisku zbog korupcijskog skandala u svojem ministarstvu, bit će prebačen na drugu dužnost u vladi, rekao je u nedjelju predsjednik kluba zastupnika stranke ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. David Arakhamia, predsjednik kluba zastupnika stranke Sluga naroda, rekao je da će ministarstvo obrane voditi Kirilo Budanov, čelnik vojno-obavještajne agencije GRU.

8:08 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je njegova zemlja spremna pružiti potrebnu pomoć Turskoj nakon potresa koji je pogodio zemlju ranije u ponedjeljak. Šokiran sam viješću o smrti i ozljedama stotina ljudi kao posljedici potresa u Turskoj", napisao je Zelenski na Twitteru.

"Izražavam sućut predsjedniku Erdoğanu, narodu Turske i obiteljima onih koji su izgubili živote u potresu u Turskoj, a svim ozlijeđenima želim brz oporavak. Stojimo uz narod Turske u ovom teškom trenutku. Spremni smo pružiti potrebnu pomoć za prevladavanje posljedica katastrofe", napisao je Zelenski.

8:05 - Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov rekao je u ponedjeljak da je prošlog tjedna razgovarao o sporazumu o kontroli nuklearnog naoružanja New Start s novom američkom veleposlanicom Lynne Tracy, prenosi Reuters pozivajući se na novinsku agenciju Interfax. Dodao je da je Rusija predana sporazumu, ali da nije određen datum novih pregovora, navodeći sukob u Ukrajini. Razgovori između Moskve i Washingtona o sporazumu New Start bili su zakazani za studeni prošle godine, ali su otkazani u posljednjem trenutku.

8:00 - Kanadska ministrica obrane Anita Anand podijelila je sliku prvog tenka Leopard koji je donirala Kanada i stiže u Poljsku. "Prvi kanadski glavni borbeni tenk Leopard 2 koji smo donirali Ukrajini sada je stigao u Poljsku", rekao je Anand. "Zajedno s našim saveznicima, uskoro ćemo obučavati oružane snage Ukrajine u korištenju ove opreme", dodala je.

The first Canadian Leopard 2 main battle tank that we've donated to Ukraine has now arrived in Poland. Alongside our allies, we’ll soon be training the Armed Forces of Ukraine in the use of this equipment.



Canada will continue to #StandWithUkraine. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/ylO6rQaJWb