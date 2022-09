Rusi masovno bježe iz zemlje: Satelitskim snimkama zabilježene kilometarske kolone

Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je u 21. rujna, u srijedu, djelomičnu vojnu mobilizaciju. Brojni svjetski čelnici i dužnosnici osudili su taj potez, a on se nije svidio niti mnogim Rusija koji su nedugo nakon donošenja odluke odlučili napustiti svoju zemlju.

Rusi su već istoga dana krenuli u bijeg pa su tako brzo rasprodane karte za letove u, primjerice, Tursku i Armeniju, zemlje gdje mogu ući bez vize. Cijene avionskih karata, nekolicina koja je još uvijek bila dostupna, znatno su poskupjele. Mnogi su se zbog toga odlučili na izlazak iz zemlje automobilom u neke od susjednih zemalja.

Kilometarske gužve i kolone stvarale su se ponajprije na granicama s Gruzijom i Mongolijom, a zabilježila ih je i tvrtka iz SAD-a, Maxar Technologies, satelitskim snimkama.

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS Granica s Mongolijom 23. rujna

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS Granica s Gruzijom 25. rujna

Društvenim mrežama šire se i različite snimke gužvi i Rusa u bijegu. Neki od njih, naime, prema granicama idu i pješice.

This is how Verkhny Lars looks from the drone. A huge line of cars.



Video: The Insider pic.twitter.com/JX6nSwwklm