Iz Mariupolja se spasili u Zagrebu: Nije teško, slični ste nama, ali čudi me vaš lagani tempo. Svi mi govore 'polako'

Rat u Ukrajini ne jenjava, u ovoj fazi ratna se zbivanja mahom vode u područjima koje su Rusi zaposjeli, pa se dio Ukrajinaca koji su izbjegli sa zapadnog dijela vratio svojim domovima, no s ugroženih područja stanovnici i dalje odlaze.



Mariupolj je grad, počinje priču Tatiana Rusanova, sasvim drukčiji od Zagreba. Osim što je manji, to je i lučki grad, uz obalu mora, a jedno od njegovih glavnih obilježja jest i mnoštvo tvornica i jaka industrijska zona. Nema ondje tramvaja, a jedno od glavnih prijevoznih sredstava bili su vlakovi. No, od Mariupolja, kaže dalje Tatiana, više ništa poznatog nije ostalo, a Zagreb joj je sad novi dom. A na njega se, dodaje, vrlo brzo navikla.