Rusi iz mora izvlače radioaktivne podmornice

Ispod nekih od najprometnijih svjetskih ribolovnih područja na morskom dnu raspadaju se radioaktivne podmornice iz sovjetske ere. Desetljećima kasnije Rusija se sprema na njihovo izvlačenje, piše BBC.

Prema tradiciji, Rusi uvijek donose neparan broj cvjetova živoj osobi, a paran broj na grob ili spomen-obilježje. Ali 83-godišnja Raisa Lappa svaki drugi dan stavlja tri ruže ili gladiole pokraj ploče svom sinu Sergeju u njihovu rodnom gradu Rubtsovsku, kao da nije potonuo sa svojom podmornicom tijekom zlosretne akcije na Arktiku Ocean 2003.

Izvukli samo trećinu

– Imam epizode u kojima nisam normalna, poludim i čini mi se da je živ pa donosim neparan broj. Trebali bi izvući podmornicu kako bi majke mogle posmrtne ostatke svojih sinova pokopati u zemlju, a ja bih mogla imati malo više mira – kaže ona.

Nakon 17 godina neispunjenih obećanja konačno će joj se ispuniti želja, iako ne zbog brige o kostima kapetana Sergeja Lappe i šestorice članova njegove posade. Nacrtom dekreta objavljenog u ožujku Vladimir Putin pokrenuo je inicijativu za izvlačenje dviju sovjetskih nuklearnih podmornica i četiri odjeljka reaktora s muljevitog dna, smanjujući količinu radioaktivnog materijala u Arktičkom oceanu za 90 posto. Prvi na popisu je Lappin K-159.

Iz poruke upućene uoči ruskog predsjedanja Arktičkim vijećem sljedeće godine, čini se, proizlazi da ova zemlja nije samo najistaknutija komercijalna i vojna sila na Arktiku nego i čuvar okoliša. K-159 leži tik izvan Murmanska u Barentsovu moru, najbogatijem lovištu bakalara na svijetu, a također je važno stanište crvenog kraljevskog raka, morževa, kitova, polarnih medvjeda i mnogih drugih životinja.

– Obiteljima bi ipak na neki način bilo lakše kad bi njihovi očevi i muževi bili pokopani, a ne da leže na dnu mora u čeličnom truplu. Samo što nitko ne vjeruje da će se to dogoditi – rekao je Dmitrij, sin jednog od stradalih mornara.

Foto: Lev Fedoseyev/Newscom/PIXSELL MURMANSK REGION, RUSSIA - MARCH 12, 2020: The K-114 Tula nuclear-powered ballistic missile submarine by a wharf at the Gadzhiyevo naval base. K-114 Tula (NATO reporting name Delta-IV), a Delfin-class nuclear-powered ballistic missile submarine of the Project 667BDRM, was constructed in 1987 at the Sevmash shipbuilding enterprise in the city of Severodvinsk. Lev Fedoseyev/TASS Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Situacija se, međutim, promijenila, jer se pojavio interes Rusije na Arktiku. Od 2013. sagrađeno je sedam arktičkih vojnih baza i dva terminala za tanker kao dio Sjeverne morske rute, kraće rute do Kine za koju je Putin obećao da će do 2025. ostvariti 80 milijuna tona prometa. K-159 leži ispod te rute.

Izvlačenje podmornice težak je inženjerski podvig. SAD je potrošio 800 milijuna dolara pri pokušaju izvlačenja druge sovjetske podmornice K-129, na dizelski pogon, koja je nosila nekoliko nuklearnih projektila, s 5000 metara dubine u Tihom oceanu. Na kraju su uspjeli izvući na površinu samo trećinu podmornice, a CIA-i je ostalo malo korisnog sadržaja.

Posebno opremljeni brodovi

– Donatori raspravljaju o zahtjevu Rusije za pomoć u financiranju projekta. Postoji konsenzus da se tamo nešto treba učiniti – rekao je Balthasar Lindauer, direktor nuklearne sigurnosti u EBRD-u.

Bilo kojem takvom brodu rađenom po mjeri vjerojatno bi trebao niz specijaliziranih tehnologija poput pramčanog i krmenog potisnika kako bi ga zadržao točno na olupini.

Međutim, dok s jedne strane Putin čisti sovjetsko nuklearno nasljeđe na krajnjem sjeveru, on gradi novo nuklearno carstvo. Stalan marš novih nuklearnih ledolomaca i jedina plutajuća nuklearna elektrana opet su Arktik učinili najvećim nuklearnim vodama na planetu.

U međuvremenu, Sjeverna flota gradi najmanje osam podmornica i planira ih sagraditi još nekoliko, kao i osam raketnih razarača i nosača zrakoplova, također nuklearnih.