Roditelji zgroženi: Učenici od 11 godina dobili zadatak razlikovati žanrove porno filmova

Velika Britanija ostala je u šoku nakon što je na Twitteru podijeljena objava jedne majke o stanju u školi njezine kćeri.

Naime, učenici vjerske škole Archbishop Sentamu Academy u Hullu uzrasta od 11 do 14 godina dobili su domaći zadatak da razlikuju žanrove porno filmova.

Učenici su morali objasniti što znače pojmovi poput 'homoseksualac', 'LGBTQ', 'transseksualac', 'pornografija' itd. Morali su napisati i odgovore na pitanja o mokrim snovima, seksualnoj trgovini i sakaćenju ženskih genitalija.

Majka koja je podijelila objavu je šokirana zadatkom koji su učenici dobili, piše BBC.

A school in Hull gave out homework to children aged between 11 and 14 that asked them to define ‘drag queens’, ‘hardcore porn’ and what appears to be ‘transgender pornography’. But of course, the sexualisation of children is just a ‘far right conspiracy’. Homeschool your kids. pic.twitter.com/3m9Gc6BP2Y