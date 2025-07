Rinčić u pat-poziciji mora ponuditi novog kandidata

S obzirom na to da jučer ni u drugom pokušaju i nakon dva kruga glasovanja nije izabran predsjednik Gradskog vijeća Rijeke, pred Riječanima je opcija da ponovno završe na izborima na kojima će birati članove svog gradskog parlamenta.

Treći krug glasanja

No prije toga političke stranke i nezavisni kandidati koji su sada dobili povjerenje građana da kao vijećnici u Gradskom vijeću odlučuju o važnim projektima za grad, imaju mogućnost u idućih trideset dana ponoviti proces odabira svog predsjednika. Iva Rinčić, gradonačelnica Rijeke, nakon drugog neuspjelog pokušaja kazala je da su spremni na to da ponude drugog kandidata, s obzirom na to da im u dva navrata nije kao opcija prošao Robert Kurelić iz Akcije mladih, liste koja je osvojila najviše mandata u Vijeću i na čelu koje je bila i Iva Rinčić. No spremni su, kažu, i za nove izbore za članove Gradskog vijeća, iako oni znače i dodatni trošak. Rinčić je svojedobno spominjala i mogućnost podnošenja ostavke na mjesto gradonačelnice.

– Pokušat ću što prije sazvati treću konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća, ali nije isključena ni mogućnost raspisivanja novih izbora. Ako do njih dođe, mi smo spremni. Naš saveznik su građani i oni će odlučiti kome dati povjerenje. Moja savjest je potpuno mirna. Ja sam izabrana direktno voljom građana Rijeke i mogućnost ostavke na mjesto gradonačelnice više ozbiljno ne razmatram – izjavila je prva dama Rijeke.

Na konferenciji za novinare nakon propale sjednice konstituiranja Gradskog vijeća izrazila je žaljenje zbog svega, ali i jasno poručila da ostaje pri svom stavu da je spremna na projektnu suradnju sa svima, no ne i na ulazak u koalicijske sporazume. I ranije je izjavljivala da ne pristaje na političku kuhinju i trgovinu, jer da su tako htjeli, mogli su sve realizirati u razgovorima, a bilo je, kazala je Rinčić, i takvih prijedloga nekih od političkih opcija s kojima su razgovarali.

– Vijeće mora biti konstruktivno, uključivo i odgovorno, temeljeno na projektnoj suradnji. U prvom pokušaju uspjeli smo to pokrenuti, 15 vijećnika podržalo je takav model, ali nedostajao nam je jedan glas da bi naš kandidat R. Kurelić postao predsjednik. S obzirom na to da je naša lista Akcija za mlade osvojila 11 mandata, imamo legitimno pravo predložiti kandidata za predsjednika Gradskog vijeća – kazala je I. Rinčić.

Podjela glasova

Kazala je da će, s obzirom na to da Kurelić nije prošao dva puta, uskoro odlučiti o novoj, alternativnoj kandidaturi. Nije precizirala tko bi mogao biti novi kandidat, no kazala je da će predsjednik Gradskog vijeća morati biti iz redova većine koja je podržava, ali najvjerojatnije neće biti član ni Akcije mladih ni Fokusa, stranaka iz kojih dolaze njezini zamjenici.

Podsjetimo, u prvom je pokušaju glasanja za predsjednika bio samo jedan kandidat, i to spomenuti R. Kurelić, da bi jučer i PGS došao s prijedlogom pa se glasalo i za Anu Trošelj, no ni ona nije dobila podršku vijećnika. Među 15 glasova koje je Kurelić dobivao u svim glasovanjima do sada bilo je 11 vijećnika s liste Akcija mladih – Unija Kvarnera – Centar – Fokus – HSU – Alternativa, dvoje vijećnika Mosta i dvoje od troje vijećnika s nezavisne liste bivšega gradonačelnika Marka Filipovića. Protiv je bilo troje vijećnika SDP-a i jedan IDS-a iz koalicije SDP – PGS – IDS – Lista za Rijeku – SDSS – HSS, koja je osvojila sedam vijećničkih mjesta. Tri su vijećnika PGS-a te pet HDZ-a, tri Možemo i jedan vijećnik s liste Marka Filipovića bili suzdržani. Članovi HDZ-a, koji imaju najviše vijećnika u oporbi, kazali su prije drugog kruga da su bili suzdržani jer ih nitko nije zvao na konzultacije iz Akcije mladih, iako su na pregovore, istaknuli su, zvani i predstavnici stranaka s daleko manje izabranih vijećnika.