Potraga za žetonom iz Splita: Sumnja pala na bivšu misicu, ona pokazala fotografiju listića, a onda se javio on...

Tko je tajanstveni 16. glas koji je osigurao HGS-ovom Igoru Stanišiću novi mandat na čelu splitskog parlamenta? To pitanje postavlja si cijeli Split otkad je jučer konstituirano Gradsko vijeće. Franko Kelam iz MOST-a promptno je objavio dokaze o poništenju svojih listića, dok je svih 11 vijećnika "Centra" potvrdilo podršku Jakovu Prkiću iz "Direkta". Sumnja se nakratko usmjerila na SDP-ovog Davora Matijevića, inicijatora tajnog glasanja, no i on je razriješio dvojbe objavom svog listića. Potraga se proširila, a pažnja se okrenula prema Katarini Prnjak iz SDP-a. Slobodna Dalmacija stupila je u kontakt s gospođom Prnjak, koja je bez oklijevanja pružila fotografiju svog listića.

"Budući da ne koristim društvene mreže, nisam imala platformu za objavu, ali sam spremno podijelila fotografiju sa svakim novinarom koji me kontaktirao. Nakon sjednice sam je pokazala novinarima u press prostoriji. U situaciji gdje je Jakov Prkić bio kandidat, nisam imala nikakvih dilema, što je vidljivo iz priložene fotografije," izjavila je Prnjak za Slobodnu Dalmaciju.

A za Slobodnu je novoizabrani predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić rekao da je baš on ruka koja je presudila. "Imam dokaz da sam baš ja bio 16. glas. Istrage i zabave su završile, ajmo sad krenuti s ozbiljnim radom jer Split čeka", poručio je HGS-ov Igor Stanišić.