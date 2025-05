Rimac: Onog trenutka kada ne uspije prijeći izborni prag, Most će prestati postojati

Most je još jednom strmoglavo krenuo silaznom putanjom. Rezultati netom održanog prvog kruga lokalnih izbora to jasno pokazuju. Može se reći da su sve oči sad uprte u Sinj i Dubrovačko-neretvansku županiju, odnosno u Miru Bulja i Božu Petrova koji u drugom krugu imaju priliku barem donekle spasiti obraz stranke. Naime, dosadašnji gradonačelnik Sinja Miro Bulj za još jedan mandat trebat će u drugom krugu pobijediti HDZ-ova Igora Vidalinu. A razlika je među njima mala. Bulj je u prvom krugu dobio 38,50% ili 3.964 glasa, a Vidalina 31,96% ili 3.291 glas. Što se pak tiče Dubrovačko-neretvanske županije, Petrov stoji znatno lošije. HDZ-ov Blaž Pezo jučer je osvojio 43,67% ili 23.893 glasa, dok je Petrovu bilo sklono 25,10% ili 13.733 birača. Usto, Mostov kandidat za gradonačelnika Metkovića, Nikola Grmoja, ispao je odmah iz igre jer je HDZ-ov Dalibor Milan već sinoć priskrbio dovoljnu potporu birača da se za novi mandat s Grmojom ne mora boriti u drugom izbornom krugu. Valja uz sve to spomenuti i Zagreb gdje Most više neće imati nijednog vijećnika u Zagrebačkoj skupštini, a do sada su ih iz redova te stranke bila tri. Ta rana Most mora još jače peći jer je njihova nekadašnja uzdanica i bivša nezavisna zastupnica u njihovu saborskom klubu - Marija Selak Raspudić - jučer iza sebe ostavila sve ostale protukandidate za gradonačelnika Zagreba i voljom građana ušla u drugi krug kao jedina preostala izazivačica Možemovca Tomislava Tomaševića.

Vječiti opozicijski status ljude umara

Da se Mostu teško, ako ne i nemoguće oporaviti od odlaska Nine Raspudića i Marije Selak Raspudić iz njihovih redova, očito pokazuju i netom održani izbori. Upravo u tome politički analitičari vide jedan od razloga ponovnog Mostova potonuća. - Odlaskom bračnog para Raspudić iz Mosta bilo je jasno da u Mostu moraju nešto učiniti kako bi nadoknadili taj veliki gubitak jer su Raspudići još dok su bili u Mostu postali brend, a nakon razlaza taj su brend samo nastavili nadograđivati postavši samostalni politički brend. Uspjeli su i vidi se da napreduju. Za razliku od Mosta koji nikako da se oporavi. Ako gledamo pojedinačno, Nikola Grmoja je u kandidaturu za gradonačelnika Metkovića zapravo išao kako bi pomogao kandidaturi Bože Petrova za župana jer je Petrov osvojio 46% glasova, a Grmoja skoro 41%. U tom smislu, Grmoja je napravio dobar rezultat jer je na prošlim izborima HDZ u Metkoviću osvojio 70%, a sad malo manje od 55%. Znači, Grmoja je napravio pomak. No sve to neće pomoći ako Miro Bulj ne obrani Sinj. Bulj će imati problem sa slaganjem većine u gradskom vijeću i očito je da je Grmoja zato i išao u izbornu bitku u Metkoviću da pokušaju vratiti taj grad, ali očito ta taktika u prvom krugu nije dala rezultat. Ako Božo Petrov uspije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji to bi onda moglo "popeglati" neuspjeh Mosta, no to je dosta teško očekivati - kazala nam je politička analitičarka Ankica Mamić dodavši da se Most uistinu opet nalazi na silaznoj putanji, što potvrđuju i rezultati te stranke u Zagrebu.

- Dosadašnja tri Mostova mandata u Zagrebačkoj skupštini sad su vjerojatno pretočila u mandate Marije Selak Raspudić koja je osvojila samo jedan mandat manje od HDZ-a, što je fantastičan rezultat ako se uzme u obzir da je ona u kampanju ušla posljednja, samo mjesec dana prije izbora. Dakle, za nju su sad glasali bivši Mostovi birači i zato je Mostu sad nanijeta tako velika šteta - reče Ankica Mamić.

Kako su idući izbori za tri godine, i to oni parlamentarni, može li se za to vrijeme Most opet oporaviti ili je daljnje propadanje utjecaja i možda odumiranja te stranke neizbježno, pitali smo. - Sve će ovisiti o tome što će Most raditi na nacionalnoj razini, u Saboru, kao i o tome hoće li sad uspjeti zadržati barem Sinj. Na nacionalnoj razini Most je vječita opozicija, a taj opozicijski status ljude umara. Most bi stoga opet trebao povući neki snažan potez, poput nekadašnjeg dovođenja bračnog para Raspudić. Most je i tada počeo padati, gubiti politički utjecaj pa su onda doveli Raspudiće i naglo živnuli. Hoće li Most sad imati snage za ponoviti tako nešto i hoće li moći naći i dovesti neko tako jako, zvučno ime - nisam sigurna da je to moguće. Jer takvih novih, ali snažnih ljudi koji se žele politički angažirati nema puno. Iz svega proizlazi da Mostu budućnost nije svijetla - zaključila je Ankica Mamić.

Nema novih ideja, nema novih ljudi

Da se Mostu ne piše dobro, smatra i politolog te politički analitičar Ivan Rimac. - Most je inače već dugo bio u stagnaciji, a ovo je sad konačna potvrda toga da unatoč velikoj aktivnosti u Saboru oni u Mostu nemaju dovoljno novih ideja i snage kako bi proširili svoju viziju, a programski su postali nedorečeni zbog konstantnog smanjenja broja samih osnivača Mosta koji su stranci davali raznolikost. Most je izgubio na uvjerljivosti, što se vidi i po njihovim političarima na nacionalnoj razni i rezultatu na parlamentarnim izborima, a sad su na lokalnim u svim jedinicama u kojima su se kandidirali bili gubitnici. Postoje šanse da Miro Bulj dobije izbore u drugom krugu i ostane gradonačelnik, ali malo je vjerojatno da Božo Petrov može postati župan. Mostu su zapravo jedina snaga bili Raspudići koji su izašli iz stranke i iz zastupničkog kluba te nastavili samostalnu političku karijeru, i to prilično uspješno. Kao oporba Mostovci su uvijek bili veliki kritičari, ali unatoč tome nikakvih konstruktivnih doprinosa nisu dali - pojasnio je Ivan Rimac.

I njega smo pitali što bi s Mostom moglo biti za tri godine. - Oni zasad egzistiraju kao nezavisna stranka, što im daje šansu da preživljavaju i dalje, za razliku od nekih drugih manjih stranaka koje se, koalirajući ili raspadajući, utope u HDZ-u pa posve izgube identitet. Most je imao tu strategiju da zadržava autonomnu poziciju, osim onog koaliranja s HDZ-om koje ih je skupo stajalo. Ali sad se postavlja pitanje - kako dalje bez novih ideja i novih političara? Teško. Oni u Mostu i dalje će se boriti da na izborima prijeđu izborni prag, ali onog trenutka kada to ne uspiju Most će prestati postojati - kazao je Ivan Rimac.