Rekordna zapljena kokaina u Francuskoj, vrijedno 74 milijuna eura

Više od tone kokaina zaplijenjeno je u Havreu, na sjeverozapadu Francuske, tržišne vrijednosti procijenjene na 74 milijuna eura, što je najveća zapljena ove godine, rekao je u srijedu francuski ministar za proračun i građansku upravu Gerald Darmanin.

Droga je pronađena u noći između ponedjeljka i utorka u pošiljci palminih srca iz Ekvadora, preciziralo je ministarstvo. U pošiljci su agenti pronašli 15 bala droge ili ukupno 1.066,5 kg kokaina.

To je najveća zapljena carine ove godine, naglasio je Darmanin u priopćenju.

🔵🛃 Je félicite les douaniers du Havre et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui viennent de saisir une tonne de cocaine.



👉Cette saisie exceptionnelle représente une perte sèche de plus de 74 millions d’€ pour les réseaux criminels. pic.twitter.com/mfoaIY4lnS