Rekonstrukcija Vlade polovinom mandata, tek uoči novih izbora

Iako je vrh HDZ-a tijesnu saborsku većinu stalno predstavljao kao politički stabilnu, ona je vrlo ograničavajuća za oštrije poteze premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića. Premda je očito da bi pojedine ministre trebalo zamijeniti i u Vladu uvesti nove snage, smjene ministara Plenkoviću nisu lagan potez jer bi time dobio nezadovoljne saborske zastupnike (ako je riječ o ministrima koji su bili na listama) u ionako klimavoj većini.

Redukcije i spajanja

No to ne znači da nikakvih promjena u Vladi neće biti. Izvori bliski Banskim dvorima kažu kako bi se određena preslagivanja trebala dogoditi na polovini mandata, odnosno bliže izbornom ciklusu za nove parlamentarne izbore 2020. godine. Moguće je da bi ta rekonstrukcija Vlade išla u smjeru spajanja određenih ministarstava, odnosno redukcije postojećeg broja resora. Ministar uprave Lovro Kuščević u sklopu svog ministarstva i dva projekta financirana novcem EU radi analizu postojećeg stanja u cijeloj javnoj upravi koja bi trebala biti stručna podloga za smanjivanje tog aparata, od lokalne razine, pa sve do ministarstava.

Kuščević će analizirati sve procese koje provode jedinice lokalne samouprave, županije, uredi državne uprave, ministarstva i sva tijela javne vlasti kako bi se utvrdila preklapanja, zastoji te kadrovska ekipiranost. Plenkoviću bi ta analiza mogla biti dobra platforma za smanjivanje ionako preglomazne Vlade budući da je 12 ministarstava najčešći broj u zemljama EU koje imaju bitno više stanovnika od Hrvatske. To bi mu, dođe li do njega, ujedno bio i u javnosti dobro prihvaćen potez uoči novih izbora, pa informacija o rekonstrukciji u drugoj polovini mandata ima smisla.

– Informacije o smjenama u Vladi koje se plasiraju ovog trenutka probni su baloni. Možda i imaju veze sa situacijom oko Istanbulske konvencije i svime što se dogodilo na glasanju. Ali kad tad će do rekonstrukcije doći – komentirao je jedan ministar. On smatra da bi svakako trebalo ukinuti pojedina ministarstva, poput turizma, državne imovine i sl.

Provedba u 10 dana

– Samo je volja bitna, ta se odluka može provesti u deset dana – smatra taj ministar. Spajanje i ukidanje ministarstava nije tema koja je se prvi put spominje. U HDZ-u je ona začeta još uoči formiranja Vlade Tihomira Oreškovića, ali ostala je samo slovo na papiru. Svakako je političarima o tome lakše teoretizirati nego povući konkretne poteze.

Budući da je HDZ-ova većina ostala i bez Hrvoja Zekanovića, zastupnika Hrasta, i spala na 77 ruku, sasvim je izvjesno da će Plenković pokušati podebljati većinu kako mu je ponovno ne bi trebala spašavati rodilja iz redova HDZ-a koja je prošlog petka dignuta s rodiljskog dopusta kako bi glasala u Saboru. I deblja većina, ali i primicanje kraju mandata Plenkoviću bi trebalo olakšati i rekonstrukciju Vlade koje je zasad ipak na dugom štapu.

