Reakcije na smrt šefa al-Qaede Zawahirija: 'To je korak prema sigurnijem svijetu'

Američki predsjednik Joe Biden potvrdio je da je u američkom zračnom napadu u nedjelju ujutro na Kabul u Afganistanu ubijen vođa al-Qaide, Egipćanin Ayman al-Zawahiri, što je najveći udarac toj militantnoj skupini otkako je njezin osnivač Osama bin Laden ubijen 2011. godine.

Američki državni tajnik Antony Blinken žestoko je kritizirao talibane u svojem tvitu o smrti vođe jedne od najopasnijih terorističkih organizacija.

"Suočeni s nespremnošću ili nesposobnošću talibana da se pridržavaju svojih obveza, nastavit ćemo podupirati afganistanski narod snažnom humanitarnom pomoći i zalagati se za zaštitu njihovih ljudskih prava, posebno žena i djevojčica."

We have delivered on our commitment to act against terrorist threats emanating from Afghanistan. The world is safer following the death of al Qa’ida leader Ayman al-Zawahiri. The U.S. will continue to act against those who threaten our country, our people, or our allies. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 2, 2022

Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije oglasilo se povodom smrti Zawahirija

"Zawahiri se smatra jednim od vođa terorizma koji je vodio planiranje i izvođenje gnusnih terorističkih operacija u Sjedinjenim Državama i Saudijskoj Arabiji."

Kanadski premijer Justin Trudeu ustvrdio je kako je smrt jednog od ključnih ljudi Al-Qaede važno za sigurnost.

"Smrt Aymana al-Zawahirija je korak prema sigurnijem svijetu. Kanada će nastaviti raditi s našim globalnim partnerima u borbi protiv terorističkih prijetnji, promicanju mira i sigurnosti i zaštiti ljudi ovdje kod kuće i širom svijeta."

The death of Ayman al-Zawahiri is a step toward a safer world. Canada will keep working with our global partners to counter terrorist threats, promote peace and security, and keep people here at home and around the world safe. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 2, 2022

Vijest je komentirao i bivši američki predsjednik Barack Obama.

"Večerašnja vijest također je dokaz da je moguće iskorijeniti terorizam bez rata u Afganistanu. I nadam se da pruža malu mjeru mira obiteljima 11. rujna i svima ostalima koji su patili od ruku al-Qaide. "