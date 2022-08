Nećak Johna F. Kennedyja: Vrijeme je da se prema Đokoviću okonča diskriminacija

Carlos Alcaraz je plasmanom u finale umaškog turnira osigurao proboj na četvrto mjesto ATP liste (preteći će Stefanosa Tsitsipasa) i to će tom 19-godišnjaku kojemu mnogi predviđaju blistavu budućnost, naravno, biti najbolji plasman karijere. A Novak Đoković će se sa sedmog pomaknuti na šesto mjesto (zato što Casper Ruud nije obranio neke bodove) i to su jedine ovotjedne korekcije u Top 10, što će se u ponedjeljak i službeno potvrditi.

No, do mnogo većih promjena u svjetskom teniskom vrhu, dapače turbulentnih, doći će sljedećih tjedana. Sve to povezano je s izostankom bodova u Wimbledonu, neizvjesnošću oko nastupa Novaka Đokovića na US Openu, ali i s ozljedama nekih igrača...

U toj projekciji zapleta u vrhu ATP liste najzanimljivije promjene mogle bi uslijediti već za dva tjedna, 15. kolovoza. Ako Đoković do tada neće ništa igrati, a čini se da neće jer nije cijepljen protiv koronavirusa i nije mu dopušten ulazak u SAD te ako sadašnji broj jedan Danil Medvjedev malo podbaci, na prvo bi mjesto, prvi put u karijeri, mogao doći Alexander Zverev. I to ni kriv ni dužan, jer zbog ozljede ne igra još od Roland Garrosa (u polufinalu je predao Rafaelu Nadalu).

Da se to ipak ne bi dogodilo, i da bi sačuvao prvo mjesto, Medvjedev je prijavio i nastup na ATP 250 turniru u Los Cabosu. No, morat će u Meksiku doći barem do polufinala. Ukoliko ne uspije u tome, popravni će polagati na Masters 1000 turniru u Montrealu gdje bi onda morao stići barem do četvrtfinala.

Naizgled to ne bi smio biti pretežak zadatak za Medvjedeva, no njegovi nastupi u posljednje vrijeme ne jamče pozitivan rasplet za njega. Rus je postao ranjiv i ove godine nije osvojio niti jedan turnir (ima samo tri poraza u finalima), a na posljednjem turniru u Mallorci ispao je već u četvrtfinalu (poraz od Bautiste Aguta), s tim da je u prvom kolu bio slobodan.

A ako Đokovića ne bude na američkoj turneji, prije svega na US Openu, on bi uskoro mogao i ispasti iz Top 10 (posljednji put izvan kruga desetorice najboljih bio je u srpnju 2018. godine). Ne zaboravljamo izjavu Novakova trenera Gorana Ivaniševića da su "veći izgledi da on osvoji Umag nego da Đoković nastupi na US Openu", ali ipak nije da u taboru dojučer najboljeg tenisača svijeta ne gaje nadu.

Pokrenuta je internetska peticija usmjerena prema američkim vlastima da se Đokoviću ipak dopusti ulazak u SAD, Bidenu su pisali i američki Srbi, a na Novakovu stranu je stao i jedan od članova moćne obitelji Kennedy, Robert mlađi, nećak bivšeg predsjednika SAD-a Johna Kennedyja.

"Poduzmi akciju: reci Bidenovoj administraciji da dopusti Đokoviću da igra na US Openu", stoji u naslovu njegove objave, u kojoj dalje ističe:

- Vrijeme je da se okonča diskriminatorna politika koja Đokoviću ne dopušta da igra. Wimbledonski pobjednik, kojemu su već zabranili da nastupi na Australian Openu, kazao je da je spreman žrtvovati nastup na turniru kako bi sačuvao zdravlje i integritet svog tijela. Ne možete prisiljavati nekoga da donosi odluke koje mogu štetiti njegovu zdravlju - poručuje R. Kennedy mlađi.

Foto: Jemal Countess/NEWSCOM Robert F. Kennedy Jr. speaks at a rally and march protesting vaccine mandates on the National Mall in Washington DC on Sunday January 23, 2022. Photo by Jemal Countess/UPI Photo via Newscom Photo: Jemal Countess/NEWSCOM

Nakon toga se o svom (ne)mogućem nastupu oglasio i Novak Đoković. U objavi na Instagramu napisao je:

- Puno mi znači vaša podrška i ljubav koju mi šaljete ovih dana. Nisam je očekivao u tolikom broju... Velika mi je čast što toliko ljudi podržava moju karijeru i želi me ponovno vidjeti na terenima diljem svijeta. Nastojim se pripremati i trenirati kao da ću na US Openu i nastupiti. Držite mi palčeve!