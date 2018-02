Ramljak za Večernji: Moja ostavka je neopoziva! HDZ: Agrokor nas ne smije uništiti kao Fimi media

Podnosim neopozivu ostavku - izjavio je kasno sinoć za Večernji list Ante Ramljak, izvanredni povjerenik Agrokora, i time potvrdio da je sinoćnji sastanak s premijerom Plenkovićem i njegovim najbližim suradnicima u Vladi završio njegovim odlaskom iz izvanredne uprave tog koncerna. Razgovor premijera i Ramljaka, doznajemo, nije bio nimalo ugodan, a sada bivši izvanredni povjerenik ostavku je podnio, doznajemo, razočaran i ljutit na Vladu i HDZ. U Banskim su dvorima sinoć sastanci trajali do iza 21 sat, premijer Plenković i Ramljak razgovarali su nasamo, ali i pred premijerovim najbližim suradnicima - Davorom Božinovićem, Gordanom Jandrokovićem i Martinom Dalić. Premijer je razgovore obavio i s vjerovnicima jer bez njihova zelenog svjetla Ramljakova smjena, odnosno odlazak ne bi bila opcija jer bi znatno zakomplicirala cijeli proces restrukturiranja Agrokora.

Vjerovnici u strahu

Iako veliki dio Predsjedništva HDZ-a, barem u razgovorima s novinarima, zagovara i smjenu Martine Dalić, potpredsjednice Vlade koja je napisala lex Agrokor i odabrala Ramljaka, njena smjena, čuje se u krugu bliskom premijeru, nije opcija. Ti izvori iz Predsjedništva drže da je smjena M. Dalić i prilika za mini rekonstrukciju Vlade iz koje bi u paketu trebali otići i ministrica demografije Nada Murganić i ministar zdravstva Milan Kujundžić.

Pojedini vjerovnici, može se čuti, bili su protiv Ramljakove smjene/odlaska jer smatraju da bi to ugrozilo postizanje nagodbe, pa su prigovarali da to nije način na koji se vodi posao nego obično politikantstvo. Vjerovnici Agrokora, barem oni domaći, u strahu su da bi ostavka izvanrednog povjerenika mogla zaustaviti proces nagodbe koji je po njima došao u fazu finiša pa se boje da bi smjena Uprave donijela više štete nego koristi. Među njima se munjevito proširila vijest da Ramljak odlazi i prema tome imaju podvojeni stav, ali ni u kojem slučaju ne žele scenarij u kojem bi došlo do odgode sklapanja nagodbe. Iz izvora bliskih bankarskom sektoru saznajemo da su vjerovnici iz tog kruga istaknuli da Ramljak može ostati ako će se nagodba sklopiti brzo, odnosno ako se proces ubrza. Time ciljaju na dogovor do travnja, eventualno svibnja. Domaći dobavljači žele zaštititi svoje interese, kao uostalom i svi ostali u procesu, pa kažu da bi novom povjereniku trebali mjeseci da se upozna s procesom te misle da bi smjena Ramljaka uzrokovala paniku u njihovom krugu.

- U ovom procesu nisu bitni pojedinci tako ni Ramljak ni njegovi savjetnici. Bitno je zaštititi domaće gospodarstvo,a ono se može štititi jedino nastavkom i završetkom procesa koji je zašao u završnu fazu- rekla je za Večernji list predstavnica dobavljača u privremenom vjerovničko vijeću Agrokora, Marica Vidaković koja kaže da nije bila na sastanku u Vladi. Istaknula je da je ključno zadržati Konzum i njegovu tržišnu poziciju, kako bi domaće gospodarstvo imalo neometan plasman robe. Dok Konzum prolazi kroz krizu, konkurencija na tržištu maloprodaje ne miruje i osvaja udjele pa se dobavljači iz domaćih tvrtki koji su u stranim lancima manje zastupljeni opravdano boje za svoje prodajne rezultate.

Strah od od afera

Kola su za Ramljaka nizbrdo krenula kada su mediji objavili informaciju da je u Agrokoru za gotovo milijun kuna mjesečno angažirao savjetnike iz svoje bivše tvrtke Texo Managementa. Priča je pojačana kada je objavljen dokument iz kojeg je razvidno da je Ramljak do 30. travnja formalno bio prijavljen u Texu iako je od 10. travnja postao izvanredni povjerenik. Iako suštinski ta informacija nije donijela novi element priče, ona je omogućila dodatni pritisak na Ramljaka za kojeg je premijer ranije rekao da nije učinio ništa nezakonito, ali da je njegov postupak sa savjetnicima-prijateljima etički i moralno upitan. Tada se iz krugova bliskih premijeru moglo čuti da je ljutit i da se osjeća izigrano jer je u Agrokor uložio sav svoj politički credo.

Premijer se o slučaju savjetnici još nije oglasio, već dva tjedna šuti i izbjegava novinare. Megafon je preuzeo Gordan Jandroković koji je izjavama na obljetnicama HDZ-ovih organizacija nagovijestio da će biti sankcija zbog te afere. Preksinoć u Sl. Brodu jasno je poručio da “da ne može HDZ, koji je uložio veliki politički kapital u spas Agrokora, pretrpjeti političku štetu” i “ako je netko činio što nije smio, morat će odgovarati”. Prema nekim informacijama, Martina Dalić Jandrokoviću zamjera što radi pritisak, ali i neki izvori bliski premijeru Plenkoviću smatraju da, osim medija, priču sa savjetnicima potencira upravo Jandroković kao i dio HDZ-a.

– Plenković je sav svoj politički kredibilitet uložio u Agrokor, on nije tip koji bi se bavio malverzacijama i profitirao na propalom Agrokoru. I onda dođe neki Ramljak, koji nema veze s HDZ-om, uzima savjetnike iz svoje bivše tvrtke, a posljedice zbog tih njegovih nedopustivih poteza trebao bi snositi HDZ. To ne smijemo dozvoliti. Prisjetite se slučaja Fimi media, u koji je upleteno bivše vodstvo HDZ-a, ali su pod HDZ-om započeli pravosudni obračuni s korupcijom, da bi nakon toga HDZ bio devastiran na izborima. Zar bi se nama, koje je zapalo da spašavamo Agrokor jer smo na vlasti, trebalo dogoditi da nas taj isti Agrokor uništi jer su neki u propasti koncerna vidjeli svoju priliku? – zapitao se izvor blizak Jandrokoviću. On ističe tri ključna HDZ-ova cilja u priči s Agrokorom. Prvo, mora se postići nagodba. Drugo, dobavljači moraju preživjeti nagodbu. Treće, HDZ iz priče s Agrokorom mora izaći čist.

