Razotkriveno tko šalje oružje za rat koji je izazvao neviđenu katastrofu? 'U početku su to bili Rusi, a sada...'

Paravojne Snage za brzu potporu (RSF), nastale iz plemenske milicije u Sudanu, postale su poznate po dokumentiranju vlastitih ratnih zločina. Snimke njihovih boraca koji linčuju žene, bičuju djelatnike hitnih službi i slave nad mrtvim tijelima cirkuliraju internetom otkako je u travnju 2023. počeo rat RSF-a protiv sudanske vojske. Ono što nikada nije razotkriveno u njihovim nasilnim videozapisima jest identitet njihovih pokrovitelja i motivi te podrške. U ekskluzivnom razgovoru za Sky News na neotkrivenoj lokaciji, obavještajni časnik RSF-a kazao je da su Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) glavni sponzor RSF-a u sukobu koji je izazvao najveću humanitarnu katastrofu na planeti i prisilil 13 milijuna ljudi na napuštanje domova. "Inicijalno su to bili Rusi, Wagner grupa i ruska država. Sada nam govore da UAE stoji iza RSF-a", objašnjava Ahmed koji koristi lažno ime radi zaštite identiteta. Rodom iz Sjevernog Darfura, Ahmed vodi dvostruki život kao izbjeglica u nekoj od susjednih država Sudana zadržavajući pritom veze s terenskim snagama. "Navodno brojni zrakoplovi koji slijeću u Nyalu [u Južnom Darfuru] dostavljaju naoružanje iz UAE-a, dijelom i putem zračne luke Amdjarras u Čadu" kazao je. "Radi se o poslovnom odnosu, ništa drugo. RSF nadzire teritorije s bogatim zlatnim nalazištima - samo Darfur posjeduje više od četiri ili pet zlatnih rudnika - a UAE predstavlja centar svjetske trgovine zlatom", dodao je za Sky.

RSF-u se pripisuje genocid u Darfuru kao i masovne pljačke, seksualno nasilje i oružane napade širom zemlje. Njihove postrojbe trenutno guše posljednji državni glavni grad Sjevernog Darfura u okrutnoj opsadi kako bi završile osvajanje zapadnog Sudana. Gotovo milijun stanovnika grada Al Fashir pati od gladi zbog RSF-ove blokade i izloženo je svakodnevnim napadima. Idris Ali zapovjednik obavještajnih službi Zajedničkih operativnih snaga: "Naša ljubav prema domovini ne dopušta kapitulaciju. Naše pravo na ovu zemlju zahtijeva borbu do zadnjeg daha". Zajedničke operativne snage čine bivši pobunjenici iz cijelog Darfura koje je vojska naoružavala protiv RSF-a nakon što ih je RSF uništavao masovnim etničkim nasiljem početkom 2000-ih. Danas ih država ponovno naoružava za borbu protiv RSF-a. RSF trenutno upotrebljava naprednu vojnu tehniku i dronove za napade na njihove snage i civile u Al Fashiru, provodivši operacije diljem Sudana. "Prema našim informacijama, oružje stiže iz UAE-a. Čad služi samo kao prolazni koridor za dostavu oružja u Sudan", dodaje Ali.

Prema njegovim obavještajnim podacima, pošiljke putuju iz Abechea, drugog najvećeg čadskog grada, preko graničnog prijelaza Adre u Zapadni Darfur do Al Geneine - glavnog grada pokrajine koji je RSF masakrirao prije nasilnog zauzimanja u studenom 2023. Jedan videozapis koji je podijelio Sky Newsu prikazuje kamion koji noću prelazi cestu s teretom prekrivenim kaki platnom. Zapovjednik tvrdi da su snimku zabilježili izvori na čadsko-sudanskoj granici tijekom transporta oružja iz grada Adre u Zapadni Darfur. Snimka ne sadrži prepoznatljive oznake humanitarne pomoći niti jasne indikacije prisutnosti oružja.

Na drugom videu konvoj terenskih vozila juri kroz krajobraz nalik onom u istočnom Čadu. Navodi da su njegovi izvori to također dokumentirali na prijelazu Adre te tvrdi da su terenska vozila prebojana u RSF-ove boje i transformirana u smrtonosna 'tehnička vozila' [naoružana civilna vozila] po dolasku u Zapadni Darfur. Opisuje alternativnu rutu koja vodi južno od pograničnog grada Tinea u Sjeverni Darfur. Sjeverno, navodi da oružje i zalihe za RSF slijeću u zračnu luku Amdjarras u Čadu i usmjeravaju se prema glavnoj RSF-ovoj bazi i logističkom centru u gradu Zurugu. U dopisu Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda od 4. rujna, sudanske vlasti navele su da je između studenog 2024. i veljače 2025. realizirano čak 248 letova zrakoplovima unajmljenim od UAE-a radi krijumčarenja plaćenika, oružja i vojne opreme na sudanski teritorij. U travnju je Guardian objavio procurjelo izvješće Ujedinjenih naroda koje je dokumentiralo konzistentan obrazac teretnih letova Iljušina IL-76TD iz UAE-a u Čad, pri čemu su neki letovi namjerno nastojali izbjeći detekciju, te su identifikacije najmanje tri kopnene rute iz Čada koje se potencijalno koriste za transport oružja u Sudan. Prema Guardianu, stručnjaci su naglasili da nisu uspjeli identificirati sadržaj koji su zrakoplovi transportirali niti pronaći dokaze da su zrakoplovi prevozili oružje.