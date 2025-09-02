Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
STRAŠNA TRAGEDIJA

Katastrofa u Sudanu: Klizište zatrpalo ljude, više od 1000 je poginulo. Samo jedna osoba preživjela

Sudan
Reuters/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
02.09.2025.
u 07:27

Klizište se pokrenulo 31. kolovoza nakon višednevnih obilnih kiša

Najmanje 1000 ljudi poginulo je u klizištu koje je uništilo selo u području planina Marra u zapadnom Sudanu, a preživjela je samo jedna osoba, priopćio je Sudanski oslobodilački pokret/Vojska. Klizište se pokrenulo 31. kolovoza nakon višednevnih obilnih kiša, izjavila je skupina koju predvodi Abdelwahid Mohamed Nour. Pokret, koji kontrolira područje u regiji Darfur, apelirao je na Ujedinjene narode i međunarodne humanitarne agencije da pomognu u pronalaženju tijela žrtava, uključujući muškarce, žene i djecu. Selo je "sada potpuno sravnjeno sa zemljom", dodao je pokret.

Bježeći od rata između sudanske vojske i paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF) u saveznoj državi Sjeverni Darfur, stanovnici su potražili sklonište u području planina Marra gdje nema dovoljno hrane i lijekova. Dvogodišnji građanski rat suočio je više od polovice stanovništva s kriznom razinom gladi i protjerao milijune iz svojih domova, a glavni grad savezne države Sjeverni Darfur, Al-Fashir, nalazi se na udaru.
Ključne riječi
klizište Sudan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još