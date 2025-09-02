Katastrofa u Sudanu: Klizište zatrpalo ljude, više od 1000 je poginulo. Samo jedna osoba preživjela

Najmanje 1000 ljudi poginulo je u klizištu koje je uništilo selo u području planina Marra u zapadnom Sudanu, a preživjela je samo jedna osoba, priopćio je Sudanski oslobodilački pokret/Vojska. Klizište se pokrenulo 31. kolovoza nakon višednevnih obilnih kiša, izjavila je skupina koju predvodi Abdelwahid Mohamed Nour. Pokret, koji kontrolira područje u regiji Darfur, apelirao je na Ujedinjene narode i međunarodne humanitarne agencije da pomognu u pronalaženju tijela žrtava, uključujući muškarce, žene i djecu. Selo je "sada potpuno sravnjeno sa zemljom", dodao je pokret.

Bježeći od rata između sudanske vojske i paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF) u saveznoj državi Sjeverni Darfur, stanovnici su potražili sklonište u području planina Marra gdje nema dovoljno hrane i lijekova. Dvogodišnji građanski rat suočio je više od polovice stanovništva s kriznom razinom gladi i protjerao milijune iz svojih domova, a glavni grad savezne države Sjeverni Darfur, Al-Fashir, nalazi se na udaru.