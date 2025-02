Razotkriven ekstremistički kult: Djecu tjerali da se uviju u prijenosu uživo, na kožu im žiletom urezivali imena, tjerali da piju vlastiti urin...

Oni su članovi CVLT-a, odnosno kulta, internetske grupe koja promovira nacizam, nihilizam i pedofiliju. To troje smatraju temeljenim načelima svog djelovanja, a da bi mogli "djelovati", trebala su im djeca i maloljetnici. Žrtve nalaze među ranjivom djecom i maloljetnicima, s kojima prvo manipuliraju, a zatim ih seksualno zlostavljaju na najstravičnije moguće načine. Primoravali su ih da čine nasilna djela, da se samoozljeđuju, muče životinje, ali i da ubiju. Sebe ili druge.

I sve navedeno se činilo u sklopu internetskih zajednica koje su specijalizirane za seksualno zlostavljanje djece, njihovo mučenje, ali i ubijanje... Te ekstremističke zajednice dio su već spomenutog CVLT-a, koji se našao na meti američke Domovinske sigurnosti, Europola i francuske policije, koji zajedno pokušavaju razbiti ekstremističke i vrlo nasilne internetske zajednice. Tijekom zadnje međunarodne akcije koncem siječnja, u SAD-u su uhićeni 23-godišnjak i 41-godišnjak za koje Europol smatra da su bile vođe online grupe CVLT-a. Sumnja se da su i na najgori mogući način zlostavljali najmanje 16 maloljetnika diljem svijeta.

Uhićenje spomenutog dvojca, nastavak je ranije istrage i međunarodne akcije tijekom koje su bila uhićena dvojica 20-godišnjaka, također članovi te ekstremističke zajednice. Jedan od tih ranije uhićenih 20-godišnjaka u pritvoru je u Francuskoj od 2022. zbog seksualnog iskorištavanja djece i s tim povezanih djela, dok drugi u SAD- u služi kaznu od 50 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja djece 2020. i 2021.

Smatra se da su trojica od četvorice uhićenika bili vođe i administratori online zajednice zlostavljača te su bili zaduženi za sve online aktivnosti grupe ali i za kontroliranje članova grupe. Sumnja se da su članovi ekstremističkog CVLT-a tjerali djecu da sami proizvode nasilni pornografski sadržaj, ali i da su ih mučili i ponižavali na razne načine. Kult je imao razrađenu taktiku nalaska žrtava jer su vrebali na ranjive maloljetnike, koji pate od psihičkih problema ili su ranije bili izloženi seksualnom zlostavljanju.

CVLT je žrtve ponižavao i dehumanizirao na razne načine, pa su ih tako tjerali da režu i jedu vlastitu kosu, da piju vlastitu mokraću, da se udaraju i ozljeđuju, rasistički su ih vrijeđali te su žiletima imena članova CVLT-a urezivali na kožu zlostavljanje djece. Kao da sve to nije dovoljno strašno, članovi CVLT-a su svoje žrtve prisiljavali da se ubiju tijekom videostreama uživo... Kako bi žrtve prisilili na pokornost i šutnju, ucjenjivali su ih i prijetili im da će fotografije i videozapise njihovog seksualnog zlostavljanja poslati njihovim obiteljima i prijateljima, a ubojstvom su prijetili žrtvama koje su pokušavale pobjeći iz tog nasilnog kruga.

Europol navodi i da je CVLT dio veće mreže ekstremista i zlostavljača djece koji su aktivni unutar sličnih internetskih zajednica, koje se nazivaju The Com.. Riječ je o izrazito nasilnim online skupinama koje ciljaju na ranjivu djecu na društvenim mrežama, s kojima kasnije manipuliraju. Postoji, pojašnjava Europol, više grupa, udruga i podgrupa koje se razvijaju i koje čine online mrežu poznatu kao The Com – skraćenica za zajednicu. Com je zapravo virtualna zajednica grupa i pojedinaca koji provode nedopuštene aktivnosti koje veličaju ozbiljno nasilje, okrutnost i krvoproliće.

- Poznato je da elementi mreže The Com imaju ekstremne ideološke stavove i viktimiziraju djecu, prisiljavajući ih da počine nasilna djela. Predatori imaju različite metode pristupa svojim žrtvama. Jednom im se predstavljaju kao prijatelji kako bi stekli njihovo povjerenje, a dok drugi put u potpunosti preuzimaju kontrolu nad žrtvom pa ih zatim navode da se samoozljeđuju, izlože jezivom nasilju ili tjeraju da sami počine jezivo nasilje. To je začarani krug - grabežljivci u ovoj mreži utječu na djecu ili mlade da čine djela koja ih sve više posramljuju, inkriminiraju ili izoliraju, što ih zauzvrat čini ranjivijima za daljnje iskorištavanje - upozorava Europol.

>> FOTOGALERIJA Tko je zloglasni kriminalac zbog kojeg su specijalci s puškama okružili Vinogradsku: Zovu ga Putin, a pjevao je na Dori