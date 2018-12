Razmislite hoćete li pijani sjesti za volan? Policija podsjetila kolike su kazne

S obzirom da su 1. siječnja 2018. evidentirane dvije prometne nesreće u kojima su smrtno stradale tri mlađe osobe (21-godišnjak, 24-godišnjak i 24-godišnjakinja), u ove dane prelaska iz stare u novu godinu kada građani s veseljem istu dočekuju iz zagrebačke policije podsjećaju na preporučena ponašanja odnosno prometnu kulturu koju poštivajući čuvaju sebe i druge sudionike u prometu.

Onima koji će popiti ovih dana savjetuje se:

ne sjedajte za upravljač vozila,

unaprijed si osigurajte prijevoz ,

, razmislite, cijena jedne runde pića iznosi koliko i taksi prijevoz do doma,

ne dozvolite da postanete crna statistička brojka,

ne zaboravite da za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola niti jedan razlog nije opravdanje ,

, imajte u vidu da vozač pod utjecajem alkohola ne dovodi u opasnost samo sebe već i druge sudionike u prometu.

Policija će i pojačano nadzirati sljedeće prekršaja: vožnja pod utjecajem alkohola, prekoračenja dopuštene brzine, nekorištenja sigurnosnog pojasa te nepropisna uporaba mobitela u vožnji.

Pogledajte video: Prometne kazne - stiže stroži zakon o sigurnosti u prometu

[video: 28257 / Pogledajte video o prometnim kaznama - stiže stroži zakon o sigurnosti u prometu:]

Podsjećaju iz policije kolika je visina novčanih kazni za vožnju pod utjecajem alkohola ili droga:

do 0,5 g/kg – mladi vozač, 700 kn,

od 0,5 do 1,0 g/kg – od 1.000 do 3.000 kn, zaštitna mjera od 1 do 6 mjeseci (ovisno koji puta je zatečen u prekršaju),

od 1,0 do 1,5 g/kg – od 3.000 do 5.000 kn, zaštitna mjera od 3 do 9 mjeseci (ovisno koji puta je zatečen u prekršaju),

više od 1,50 g/kg i utjecaj droge – od 5.000 do 15.000 kn, zaštitna mjera od 6 do 12 mjeseci (ovisno koji je puta zatečen u prekršaju),

odbijanje testiranja na alkohol i droge – od 5.000 do 15.000 kn, zaštitna mjera od 6 do 12 mjeseci (ovisno koji je puta zatečen u prekršaju).

"Za recidiviste (povratnike u činjenju težih prometnih prekršaja) tražit ćemo produženje mjera opreza kod nadležnog Suda, kao i njihovo zadržavanje do otriježnjenja u smislu odredbi članka 137. Prekršajnog zakona, (bojazan ponavljanja prekršaja-uhićenje i privođenje nadležnom Prekršajnom sudu uz optužni prijedlog)", kažu iz policije.

Vozači za koje osobite okolnosti upućuju da će nastaviti sa činjenjem prekršaja, naredbom će biti smješteni u posebnu prostoriju do otriježnjenja. Za vozače koji su dva ili više puta kažnjeni za najteže prometne prekršaje obavezno će se žurno procesuirati podnošenjem optužnog prijedloga i traženjem izricanja kazne zatvora pri čemu će se posebna pozornost posvetiti počiniteljima prekršaja u povratu (recidivisti).

Pogledajte video: Ovo su crne prometne točke u Zagrebu i okolici