Ravnateljica istukla curicu (6). Majka snimila u strahu da joj nitko neće vjerovati: 'Udarala ju je s mržnjom'

Američku javnost zgrozio je video u kojem ravnateljica osnovne škole na Floridi Melissa Carter drvenom daščicom udara 6-godišnju djevojčicu, a spomenutu snimku snimila je i objavila majka djevojčice.

– Mržnja s kojom je udarala moju kćer... ja nikad nisam udarila svoju kćer – istaknula je majka 6-godišnje djevojčice za američke medije.

Ravnateljica je išla kazniti djevojčicu zbog navodne štete u vrijednosti od 50 dolara (312 kn) koju je učinila računalu. Majka, čiji identitet nije poznat, pozvana je u školu 13. travnja. No, umjesto da plati štetu, poslali su je u ured ravnateljice gdje je našla svoje dijete s ravnateljicom i školskom tajnicom.

Vrlo brzo shvatila je kako nema kamera i da je mora snimiti jer joj inače nitko drugi neće vjerovati. Naime, čini se kako majka ne govori dobro engleski.

A 6yo child in FL. was beaten by her school principal, in front of her mother, for damage she allegedly caused to a computer. ⚠️ this video is graphic. It’s infuriating, outrageous & shocking & the principal is now under criminal investigation. https://t.co/M3cIZeTMKa pic.twitter.com/HPAcbYXlXe