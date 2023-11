Rat je sve krvaviji, a Gaza je groblje djece: U 20 dana ubijeno 3542 dječaka i djevojčica

– U teškom smo ratu koji će biti dug. Ostvarili smo mnoga važna postignuća, ali smo također pretrpjeli bolne gubitke jer znamo da je svaki naš vojnik cijeli svijet – kazao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon što je Izraelska vojska (IDF) kazala da je prvog dana ulaska izraelskih trupa na periferiju Gaze poginulo 13 vojnika i časnika. S druge strane, glasnogovornik brigade Izudin Al-Qassam, vojnoga krila Hamasa, Abo Ubaida, tvrdi da su uništeni i tenkovi i oklopni transporteri te da je broj poginulih i ranjenih izraelskih vojnika kudikamo veći nego što to priznaje izraelska vojska.

Nužan prekid vatre

– Naši borci sukobili su se s izraelskim snagama na tri pravca i izraelski tenkovi nisu uspjeli napredovati na smjerovima na koje su ušli zbog žestoka otpora na koji su naišli – kazao je Abo Ubaida.

Nastavljeni su žestoki sukobi na periferiji Pojasa Gaze, gdje izraelska vojska uz potporu iz zraka, kopna i mora pokušava napredovati i prodrijeti duboko unutar teritorija Pojasa Gaze kako bi ga podijelila na četiri dijela. Zasad nisu uspjeli ući toliko duboko da bi ostvarili svoj cilj jer su naišli na žestok otpor palestinskih militanata.

VIDEO Prva vozila hitne službe puštena da prevezu ranjene iz Gaze u Egipat

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U bombardiranju Pojasa Gaze, uz velik broj civilnih žrtava, najviše stradavaju djeca. U prvih 20 dana bombardiranja Pojasa Gaze ubijeno je 8525 osoba, od čega 3542 djece, objavio je UNHCR. To je 177 djece dnevno! U 20 mjeseci rata u Ukrajini ubijeno je nešto više od 500 djece – kao u tri dana u Gazi.

– Od početka neviđenog sukoba u Pojasu Gaze UNICEF je bio jasan kad je riječ o potrebi za hitnim humanitarnim prekidom vatre kako bi se omogućio protok humanitarne pomoći. Kao i mnogi drugi, vapili smo da se zaustavi ubijanje djece. Naši najgori strahovi u vezi s prijavljenim brojevima ubijene djece, koji su počeli s desecima, zatim stotinama, a na kraju i tisućama, ostvarili su se u samo dva tjedna. Brojke su zastrašujuće: prijavljeni broj od gotovo 3600 ubijene djece dramatično raste svakog dana – rekao je glasnogovornik UNICEF-a James Elder, naglašavajući:

– Gaza je postala groblje tisuća djece. I stvarni pakao za sve ostale. Djeca su žedna, gladna i traumatizirana. Više od milijun djece u Gazi nema pristup pitkoj vodi i hrani. Kapacitet proizvodnje vode u Gazi iznosi samo pet posto u odnosu na uobičajenu dnevnu proizvodnju. Smrt djece, posebno novorođenčadi, zbog dehidracije sve je veća prijetnja – kazao je Elder.

VEZANI ČLANCI:

U žestokom izraelskom bombardiranju u utorak koje je ciljalo stambeni trg u izbjegličkom logoru Džabalija u Gazi poginulo je više desetaka ljudi. Izraelska vojska potvrdila je da je izvela napad na izbjeglički logor i rekla da je u njemu ubila višeg zapovjednika Hamasa.

Glasnogovornik IDF-a Daniel Hagari potvrdio je da su izraelski borbeni zrakoplovi izveli napad na izbjeglički logor, da je poginuo visoki zapovjednik Hamasa te da je uništena Hamasova podzemna infrastruktura. Hagari je kazao da je ubijeno još 50 pripadnika Hamasa koji su bili sa zapovjednikom u "zgradi i pod zemljom". Međutim, Hamas je opovrgnuo da je poginuo itko od njegovih boraca ili zapovjednika i tvrdi da su stradali civili.

– Nadovezujući se na jasan stav Europskog vijeća da Izrael ima pravo braniti se u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom i osiguravanjem zaštite svih civila, zgrožen sam velikim brojem žrtava nakon izraelskog bombardiranja izbjegličkog logora Džabalija – komentirao je visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell na X-u.

Najavili puštanje stranaca

Glasnogovornik Hamasa Abo Ubaida kazao je da će vrlo brzo iz zarobljeništva pustiti nekoliko stranih državljana nakon što su ih "nagovorili prijatelji Hamasa". U Kataru, koji je posrednik između Hamasa i Izraela, nastavljaju se pregovori o razmjeni zarobljenika po principu "svi za sve". Za puštanje 240 vojnika i časnika, za koje je izraelska vojska priznala da ih Hamas drži kao taoce, Hamas postavlja uvjet da Izrael pusti više od šest tisuća Palestinaca koji se nalaze u izraelskim zatvorima.

GALERIJA Rat u Izraelu, vojska gađa ciljeve Hamasa

Analitičari smatraju da je regionalni rat bliži nego ikad prije. Nakon što su jemenski Hutiji lansirali nekoliko dalekometnih raketa prema Izraelu, izraelska je mornarica pojačala svoju prisutnost u Crvenome moru. Međutim, ono što najviše zabrinjava Izrael je libanonski Hezbollah, s kojem svaki dan dolazi do razmjene vatre. Helikopteri izraelske vojske jučer ujutro bacali su letke upozoravajući stanovnike juga da ne surađuju s Hezbollahom i prijeteći da će "suradnici" platiti visoku cijenu.

Svjetska javnost sa strepnjom očekuje sutrašnji dan, kada bi se u 14 sati trebao javnosti obratiti glavni tajnik libanonskog Hezbollaha, šeik Hassan Nasrallah. Prema mišljenju analitičara, njegov će govor odrediti hoće li doći do regionalnog rata ili do smirenja situacije. Da je situacija izuzetno složena, dokazuje i to što američki državni tajnik Antony Blinken sutra ponovno stiže na Bliski istok.