Rastu mirovine: Evo kolika se povišica očekuje i kada kreće isplata

U drugom dijelu 2024. godine u odnosu na prvo polugodište prosječne bruto plaće su povećane za 3,6 posto, dok su cijene u istom razdoblju bile više za 1,7 posto. Ta dva parametra uzimaju se u obzir za izračun predstojećeg usklađenja mirovina i po njemu mirovine se trebaju uskladiti za 3,03 posto! To je 16,6 eura povišice za prosječnu mirovinu od 554 eura, a razlika za siječanj i veljaču, s povećanjem u ožujku, bit će isplaćena u travnju mjesecu.

Bit će to drugo usklađenje u mandatu sadašnje Plenkovićeve vlade koja je obećala da će do kraja mandata, koji bi trebao trajati do sredine 2028. godine, povećati mirovine za 30 posto. Prvo usklađenje donijelo je 7,46 posto veće mirovine, drugo će donijeti 3,03 posto tako da se premijer Plenković može hvaliti da je već u prvoj godini svog mandata ispunio trećinu obećanog! Ljudi koji su lani otišli u mirovinu dobili su samo 498 eura prosječne mirovine, iako su radili dulje od prethodnih generacija, tako da mjesta za neku hvalu i nema. Neki dan je državni tajnik Ivan Vidiš kazao da će do lipnja Vlada promijeniti mirovinski zakon koji će omogućiti Plenkovićevoj vladi da do kraja mandata digne mirovine na obećanih 750 eura, što je dvjesto eura više od prosječnog iznosa mirovina isplaćenih u siječnju. Vidiš kaže da će se mijenjati formula usklađenja te majčinski dodatak na mirovine povećao sa šest mjeseci na godinu dana za svako rođeno dijete. Uveo bi se i stalni dodatak, odnosno 13. mirovina, čija bi se visina vezala uz godine rada. Ranije se spominjalo i linearno povećanje mirovina za tri posto za sve, neovisno o usklađenju, što državni tajnik Ivan Vidiš nije spomenuo ovaj tjedan.

Željko Šemper, umirovljenički tribun veli da bi promijenjena formula donijela 1,61 euro veće usklađenje da je Vlada ispunila predizborno obećanje o izmjeni formule sa 70:30 na 85:15, te bi postotak usklađivanja bio 3,32 posto. - To je jedno veliko ništa i daleko od onog što o mirovinama već godinu dana obećavaju premijer Plenković i ministar Piletić! - kaže Šemper i podsjeća da je Europska komisija preporučila Hrvatskoj izmjenu modela usklađivanja zbog niskog udjela mirovina u plaćama u RH. Udio izdataka za mirovine pao je još 2022. godine ispod 9 posto hrvatskog BDP-a.

