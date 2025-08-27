Rast BDP-a ubrzao na 3,4 posto

Zahvaljujući ponajviše rastu osobne potrošnje i investicija, hrvatsko gospodarstvo poraslo je u drugom tromjesečju za 3,4 posto na godišnjoj razini, brže nego u prethodnom kvartalu. Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je srijedu prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u drugom tromjesečju realno porastao za 3,4 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje. To je već 18. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste, i to brže nego u prethodnom tromjesečju, kada je rast iznosio 2,9 posto.

Rast potrošnje i investicija

Prema podacima DZS-a, potrošnja kućanstava, što je najveća sastavnica BDP-a, porasla je u proteklom kvartalu za 4,0 posto na godišnjoj razini, znatno brže u odnosu na prethodno tromjesečje, kada je rast iznosio 1,7 posto. Bruto investicije u fiksni kapital porasle su, pak, za 5,2 posto, brže u odnosu na 4,5 posto u prethodnom kvartalu.

Državna potrošnja porasla je za 2,4 posto, nakon što je u prethodnom tromjesečju ojačala 5,8 posto. Uvoz roba i usluga uvećan je, pak, za 3,3 posto, znatno manje u odnosu na 8,8 posto u prethodnom kvartalu. Pritom je uvoz roba povećan za 0,9, a usluga za 16,4 posto.

Izvoz roba i usluga porastao je, pak, u proteklom tromjesečju za 1,6 posto na godišnjoj razini, znatno sporije u odnosu na 6-postotni rast u prethodnom kvartalu. Pritom je izvoz roba porastao za 3,7 posto, dok je izvoz usluga pao za 0,3 posto.