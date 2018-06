Burno u Saboru: SDP-ovci puštaju audiozapise, Jandroković opominje

Hrvatski sabor, odnosno saborski zastupnici danas se bave izjašnjavanjem o 380 amandmana na Konačni prijedlog zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin tzv. lex LNG, što bi moglo potrajati cijeli dan s obzirom da predlagatelj ima pravo dvije minute obrazlagati svaki amandman. Čak 369 amandmana je SDP-ovo, a svakim pojedinačnim amandmanom traže brisanje po jedne riječi iz zakona.

SDP je pripremio i stotinjak kratkih tonskih zapisa u kojima stanovnici Omišlja i okolice objašnjavaju zašto se protive plutajućem LNG terminalu, ali čim su SDP-ovci pustili prvu snimku, nastala je dilema je li to uopće moguće raditi u sabornici.

– Ovo nije predviđeno Poslovnikom, zastupnici govore, a ne puštaju ono što su snimili. To je nešto što je novo, postavlja se pitanje vjerodostojnosti zastupnika koji ne izgovara, nego pušta snimku. Ovo su nova pravila igre, tražit ću da se Odbor za ustav očituje o tome – kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković nakon što je završila prva snimka koju je SDP-ov Arsen Bauk pustio.

– Napravit ćemo sada prekid od 10 minuta da se konzultiramo jer meni ovo baš nema puno smisla – rekao je Jandroković.

Nakon 10 minuta Jandroković se vratio i rekao da će dopustiti puštanje tonskih zapisa, iako smatra da to nije propisano Poslovnikom.

– Članak 201 Poslovnika kaže da se o amandmanima izjašnjavaju predlagatelj i Vlada, izjašnjavanje je usmeno i ne može trajati duže od dvije minute. Može se osvrnuti samo predlagatelj. Kolega Bauk, vi puštajte audio snimke, tražit ću od Odbora za Ustav očitovanje i o ovome, i o onim prijedlozima da se puštaju videozapisi, a onda neki mogu predložiti, recimo kolega Bačić, da glasuje s Korčule.

Hvatamo opet neke krivine koje nas neće nigdje dovesti, moramo Poslovnik tumačiti razborito – kazao je Jandroković. SDP-ov Bauk mu je zahvalio na tome uz poruku da je dobro postupio, te je pustio tonski zapis izjave člana HDZ-a koji se protivi plutajućem LNG terminalu.

– Nemojmo raditi cirkus od onoga što smo zajedno usvojili – prigovorio je HDZ-ov Ivan Šuker podsjetivši da Poslovnik kaže da se o amandmanu izjašnjava predlagatelj, a to bi trebali biti SDP-ovci, a ne tonski zapisi građana.

– U pravu ste i molim kolege iz SDP-a da to prihvate, ostvarili su izvrstan efekt s ove dvije snimke, no sad nastavimo u skladu s Poslovnikom – kazao je Jandroković, no SDP-ovci su nastavili s puštanjem snimki, pa je ponovno prigovorio HDZ-ov Branko Bačić ustvrdivši da krše Poslovnik.

– Evidentno se krši Poslovnik, ja vam neću dati opomenu, ali idući put kad je pustite, ću vam dati opomenu, pa ćete nakon dvije opomene izgubiti pravo na riječ – objasnio je Jandroković. Bauka to nije omelo pa je opet pustio snimku, pa je, kako je i najavljeno, dobio opomenu.

– Zašto ne želite prihvatiti moj prijedlog o proglašenju Dana sjećanja na dr. Ivana Šretera, koji sam u proceduru poslao još u veljači – pitao je u sabornici Mostov Miro Bulj te najavio da će skupiti 30 potpisa kolega zastupnika s kojima će tražiti da se to raspravi kao prioritetna točka dnevnog reda. Ivan Šreter, prozvan hrvatskim Gandhijem, bio je liječnik koji je u Jugoslaviji 1980-ih godina progonjen zbog uporabe hrvatskoga jezika, a 1991. godine ubijen u Domovinskom ratu.

Bulj je podsjetio da je prijedlog poslao u proceduru još 5. veljače, no Vlada se još nije očitovala na njega.

– Znači Vlada ne želi dati mišljenje o dr. Ivanu Šreteru. Čega se bojite? Da li možda misle da dr. Šreter ne zaslužuje svoj dan sjećanja u hrvatskom narodu... I dalje prodajite svoje licemjerstvo a dajem vam priliku da svi potpišete za dr. Ivana Šretera za kojega Milorad Pupovac ne želi odgovoriti gdje se nalaze njegove kosti – kazao je Bulj.

