Kako će glasati američki Hrvati: Kraljic i Begich za Harris, Radanovich za Trumpa, Bach ne otkriva

S obzirom na to da i Hrvatskoj uskoro slijede predsjednički izbori, neki analitičari tvrde da su za prosječnog hrvatskog građanina važnije odluke koje se donose u Bijeloj kući od onih koje se donose na Pantovčaku. Ispada tako da će jedan Amerikanac svojim izlaskom na izbore u SAD-u ovog utorka više utjecati na to kako živi jedan Hrvat nego što će jedan Hrvat utjecati na to kako on sam živi kada izađe na hrvatske predsjedničke izbore u prosincu ili siječnju