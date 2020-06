Putnici iz BiH i Srbije morat će 14 dana u samoizolaciju?

Nakon novih slučaja zaraze koronavirusom u Hrvatskoj, ali i Srbiji i BiH, odakle su došli mnogi novozaraženi u RH, Stožer civilne zaštite danas će donijeti nove, pooštrene mjere.

Kako neslužbeno doznajemo, osim strože kontrole u domovima za starije i nemoćne te u bolnicama, pooštrava se i kontrola putnika koji ulaze u Hrvatsku a ozbiljno se razmišlja o tome da se za sve one koji dolaze iz Srbije i BiH uvede obvezna 14-dnevna karantena. U tim susjednim zemljama, naime, širenje koronavirusa nije obuzdano pa je i dalje ondje svakodnevno velik broj novooboljelih.

Uvođenje karantene za putnike iz Srbije i BiH bit će novi izazov za hrvatski turizam jer se iz tih zemalja očekivao dobar broj gostiju. Iz Srbije su, pak, u Zadar na Adria Tour došli tenisači za koje se ispostavilo da su zaraženi koronavirusom. Vijest o tome obišla je cijeli svijet. Turnir koji je organizirao prvi tenisač svijeta Novak Đoković, koji je i sam zaražen, trebao je biti pozitivna priča i promocija Hrvatske kao sigurne turističke destinacije, ali poprima sve negativnije konotacije. Ipak, turistički stručnjaci smatraju da slučaj Zadar ne bi trebao znatnije negativno utjecati na ovogodišnju hrvatsku turističku sezonu.

Epidemiološki incident

Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK, ističe da se na turniru u Zadru dogodio epidemiološki incident koji ne bi trebao izazvati veće probleme za ovu turističku godinu. Žgomba kaže da smo otvaranjem zemlje bili spremni na takve incidente i da ćemo biti spremni bude li ih još.

- Incident se dogodio u ranoj fazi otvaranja Hrvatske za turiste i dosta je medijski popraćen. No mislim da nećemo imati problema zbog toga ne bude li veći broj zaraženih. Za sedam dana sve će se zaboraviti - smatra Žgomba. Ističe da je Hrvatska i dalje epidemiološki atraktivna destinacija i da stvari držimo pod kontrolom te da možemo, nastavimo li tako, imati turistički promet na razini 25 posto lanjskog.

VIDEO: Beroš: Epidemiolozi u Zadru primili preko 600 poziva

Da događaj u Zadru nije presudan na ovogodišnju turističku sezonu u Hrvatskoj smatra i koordinator Pododbora za male iznajmljivače udruge Glas poduzetnika Nedo Pinezić.

- Zadar je snažno odjeknuo u svijetu, radilo se o vrhunskom sportskom događaju s poznatim imenima. No niti je Zadar cijela Hrvatska, niti svi prate teniske turnire. Mene više zabrinjava to što buking stagnira na području cijele Hrvatske, a tako je bilo i prije događaja u Zadru - upozorava Pinezić. A buking je stao, dodaje, jer se dogodio drugi val prvog vala širenja koronavirusa ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim zemljama, prvenstveno u Njemačkoj.

Zadar velika opomena

- Zadar nam je velika opomena, žuti karton. Trebamo odustati od svih masovnih događanja, kao što je to napravila Njemačka do kraja listopada, pa je otkazan i Oktoberfest - upozorava Pinezić

Direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić kaže da je u slučaju Zadra dobro to što se sve dogodilo na početku turističke sezone.

- To je svima nama upozorenje da nije vrijeme za velike manifestacije i velika okupljanja. To nam treba biti dobra škola. Na temelju Zadra trebamo ozbiljno razmisliti o velikim manfestacijama i okupljanjima. Trebaju li nam i možemo li ovo ljeto funkcionirati bez toga - kaže Ostojić.

On smatra da se na nekim događanjima, poput glazbenih festivala, ne može osigurati fizička distanca.

- Činjenica je da su svi veliki svjetski mediji prenijeli vijest iz Zadra i to sigurno nije pozitivno, destinacija je dobila negativan predznak. No postoji ipak dobar scenarij. Prema mojim informacijama, a kontaktirao sam s hotelijerima i cateringom koji su ugostili i pripremali hranu za sudionike turnira, svi su oni poštovali preporuke HZJZ-a, nosili su maske, oni koji su bili u bliskom kontaktu sad su u samoizolaciji. Stoga, ako nitko ne bude zaražen ili malo ljudi bude zaraženo, to nam daje mogućnost pozitivne komunikacije. Ne mora nužno biti sve loše, pričekajmo još nekoliko dana da vidimo kako će sve to završiti - poručuje Ostojić.