MILJENKO JERGOVIĆ

Bruno Anković i želja da se razumiju razlozi i osjećaji onog koga je oslobođenje 1945. zatjecalo u ustaškoj odori

Bruno Anković u svojoj "Proslavi" ni jednoga trenutka neće opravdavati svog junaka, koji se s dobrim razlogom skriva od oslobodilaca iz 1945. Ali ne čini ništa ni da ga pokaže zlim. On čak nije ni zaveden. I on nije, kako bi se to današnjim jezikom reklo, nacionalist. Ali on je, eto, ustaša. I nema ničega čime će se relativizirati ni osporiti patnja njegova i stradanje