Putin: 'Moguće je postići rješenje ako prevlada razum. U suprotnom...'

Upitan od strane manjeg broja novinara o mogućem kraju rata u Ukrajini, Vladimir Putin je u Pekingu izjavio kako vjeruje da se nazire kraj sukoba, prenosi SkyNews. "Ako prevlada razum, moguće je postići rješenje koje bi bilo prihvatljivo za sve strane", rekao je. "Primjećujemo i da aktualna američka administracija pokazuje volju i interes za postizanje dogovora."

"Mislim da postoji svjetlo na kraju tunela. Vidjet ćemo. U suprotnom, bit ćemo prisiljeni ostvariti sve svoje ciljeve vojnim sredstvima."

Komentirajući stanje na ratištu, Putin tvrdi da ruske trupe ostvaruju napredak na svim pravcima. Prema njegovim riječima, ukrajinske snage nisu u mogućnosti izvesti ofenzivu širokog razmjera te trenutno pokušavaju zatvoriti praznine u obrani premještanjem svojih postrojbi. Dodao je: "Ne smijemo se previše opustiti – moguće je da pripremaju rezerve ili veće vojne poteze – no prema procjeni naših vojnih stručnjaka, ukrajinska vojska trenutno za to nema potrebne resurse."

Na pitanje o sankcijama koje su Zapadne zemlje nametnule Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, Putin je odgovorio da se ta tema nije ni spominjala tijekom summita Šangajske organizacije za suradnju u Tianjinu. "To nije bila tema razgovora – to nas se ne tiče", izjavio je. "Ukrajinska kriza samo je prikladan povod za donošenje ekonomskih mjera protiv određenih država."

Tijekom razgovora s ruskim i kineskim novinarima u Pekingu, Vladimir Putin je upitan bi li bio spreman održati sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Odgovorio je da je otvoren za takvu mogućnost, ali samo ako bi susret bio temeljito pripremljen – izjava koju ruski dužnosnici sve češće koriste, vjerojatno s ciljem odugovlačenja eventualnih pregovora.

Putin se zapitao ima li uopće svrhe sastajati se sa Zelenskim, ali je potom naveo kako je bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu jasno dao do znanja da bi bio voljan razgovarati s njim u Rusiji.

"Nikada nisam odbijao takve susrete ako postoji šansa za pozitivan ishod", rekao je. "Trump me pitao može li doći, rekao je da bi to bilo izvedivo. Odgovorio sam: neka slobodno dođe u Moskvu."