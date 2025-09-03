Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 160
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
KRAJ RATA NA VIDIKU?

Putin: 'Moguće je postići rješenje ako prevlada razum. U suprotnom...'

Russian President Putin holds press conference at end of China visit
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
1/3
Autor
Lina Šantak
03.09.2025.
u 17:09

Komentirajući stanje na ratištu, Putin tvrdi da ruske trupe ostvaruju napredak na svim pravcima.

Upitan od strane manjeg broja novinara o mogućem kraju rata u Ukrajini, Vladimir Putin je u Pekingu izjavio kako vjeruje da se nazire kraj sukoba, prenosi SkyNews. "Ako prevlada razum, moguće je postići rješenje koje bi bilo prihvatljivo za sve strane", rekao je. "Primjećujemo i da aktualna američka administracija pokazuje volju i interes za postizanje dogovora."

"Mislim da postoji svjetlo na kraju tunela. Vidjet ćemo. U suprotnom, bit ćemo prisiljeni ostvariti sve svoje ciljeve vojnim sredstvima."

Komentirajući stanje na ratištu, Putin tvrdi da ruske trupe ostvaruju napredak na svim pravcima. Prema njegovim riječima, ukrajinske snage nisu u mogućnosti izvesti ofenzivu širokog razmjera te trenutno pokušavaju zatvoriti praznine u obrani premještanjem svojih postrojbi. Dodao je: "Ne smijemo se previše opustiti – moguće je da pripremaju rezerve ili veće vojne poteze – no prema procjeni naših vojnih stručnjaka, ukrajinska vojska trenutno za to nema potrebne resurse."

Na pitanje o sankcijama koje su Zapadne zemlje nametnule Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, Putin je odgovorio da se ta tema nije ni spominjala tijekom summita Šangajske organizacije za suradnju u Tianjinu. "To nije bila tema razgovora – to nas se ne tiče", izjavio je. "Ukrajinska kriza samo je prikladan povod za donošenje ekonomskih mjera protiv određenih država."

Tijekom razgovora s ruskim i kineskim novinarima u Pekingu, Vladimir Putin je upitan bi li bio spreman održati sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Odgovorio je da je otvoren za takvu mogućnost, ali samo ako bi susret bio temeljito pripremljen – izjava koju ruski dužnosnici sve češće koriste, vjerojatno s ciljem odugovlačenja eventualnih pregovora.

Putin se zapitao ima li uopće svrhe sastajati se sa Zelenskim, ali je potom naveo kako je bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu jasno dao do znanja da bi bio voljan razgovarati s njim u Rusiji.

"Nikada nisam odbijao takve susrete ako postoji šansa za pozitivan ishod", rekao je. "Trump me pitao može li doći, rekao je da bi to bilo izvedivo. Odgovorio sam: neka slobodno dođe u Moskvu."

Ključne riječi
rat u Ukrajini Vladimir Putin

Komentara 24

Pogledaj Sve
Avatar mr.sc.Vaso
mr.sc.Vaso
17:54 03.09.2025.

smeće rusko govnarsko špijunsko...

NA
NANO
17:53 03.09.2025.

Putine, rješenje je vrlo jednostavno doći do mira, naredi tvojoj tj ruskoj vojski da napuste Ukrajinu, platite ratnu odštetu koju je ta vojska pod tvojom komandom napravila ukrajinskom narodu i Putine pojavi se na sudu za ratne zločine za zlo koje si učinio ukrajincima i rusima.

Avatar Ivan Grozni
Ivan Grozni
18:58 03.09.2025.

Putin i razum ….

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još