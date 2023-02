Putin ponovno prijeti: 'Posvetit ćemo veću pozornost jačanju nuklearne trijade'

Uoči godišnjice početka rata, ruski predsjednik Vladimir Putin zaprijetio je jačanjem nuklearnih snaga zemlje. Njegova izjava objavljena je prije obraćanja povodom obilježavanja državnog praznika Branitelja domovine u četvrtak. Šef NATO-a Jens Stoltenberg kaže da je vojni savez vidio "neke znakove" da Kina možda planira podržati Rusiju u njezinom ratu u Ukrajini te je snažno pozvao Peking da odustane od toga jer bi to predstavljalo kršenje međunarodnog prava.

Tijek događaja:

7:30 - Ruski predsjednik Vladimir Putin danas će se obratiti javnosti na obilježavanju državnog praznika Branitelja domovine, a sudeći prema izjavi objavljenoj uoči svečanosti, zaprijetit će jačanjem nuklearnih snaga zemlje.

- Kao i prije, posvetit ćemo veću pozornost jačanju nuklearne trijade - rekao je Putin u izjavi koju je u četvrtak rano ujutro objavio Kremlj. 'Trijada' se odnosi na nuklearne projektile bazirane na zemlji, moru i u zraku. Putin je rekao da će ove godine prvi put biti raspoređene interkontinentalne balističke rakete Sarmat - oružje koje može nositi više nuklearnih bojevih glava.

- Nastavit ćemo masovnu proizvodnju hipersoničnih sustava Kinzhal baziranih u zraku i započet ćemo masovnu isporuku hipersoničnih projektila Cirkon morskog baziranja - rekao je Putin.

7:00 - Šef NATO-a rekao je u srijedu da je vojni savez vidio "neke znakove" da Kina možda planira podržati Rusiju u njezinom ratu u Ukrajini te je pozvao Peking da odustane od otoga jer bi to predstavljalo kršenje međunarodnog prava. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg također je u intervjuu za Associated Press rekao da će savez, iako nije strana u ratu, podržavati Ukrajinu "koliko god bude potrebno".

- Vidjeli smo neke znakove da to možda planiraju i naravno NATO saveznici, Sjedinjene Države, upozoravaju na to jer je to nešto što se ne bi trebalo dogoditi. Kina ne bi trebala podržavati ruski rat - rekao je Stoltenberg.

