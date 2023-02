Wagnerovci tvrde da su osvojili selo kod Bahmuta, Zelenski: Ovo će biti godina naše pobjede

Točno godinu traje ruska invazija na Ukrajinu, a na godišnjicu rata ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže kako će 'ovo biti godina njihove pobjede'. "24. veljače milijuni su donijeli odluku. Ne bijela zastava nego plavo-žuta. Ne bježati nego se suočiti. Okrenuti se prema neprijatelju. Otpor i borba.", poručio je jutros Zelenski.

"Ovo je bila godina boli, vjere, tuge i jedinstva. Ali, ovo je godina naše nepobjedivosti. Znamo da će ovo biti godina naše pobjede", kazao je ukrajinski predsjednik.

Tijek događaja:

9:26 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obilježio je u petak prvu godišnjicu ruske invazije na njegovu zemlju prkosnom porukom u kojoj je naglasio da će Ukrajinci na kraju pobijediti. U videu objavljenom u medijima i naslovljenom "godina nepobjedivosti", 45-godišnji predsjednik sjedio je za stolom i prisjetio se kako se obratio Ukrajincima prije godinu dana, u trenutku kad su Kijev i svijet uzdrmani zbog ruskog pokretanja invazije.



7.30 - Ruska Wagner grupa preuzela je potpunu kontrolu nad ukrajinskim selom Berkhivkom, sjeverozapadno od Bakhmuta, objavio je osnivač Wagnera Jevgenij Prigožin prije nekoliko minuta na Telegramu.

7:00 - Volodimir Zelenski objavio je video o godinu dana rata.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI