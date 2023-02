Europa ovo još nije doživjela. Samo jedan trenutak Putinove slabosti promijenio je sve

Kako je ruski rat u Ukrajini utjecao na Europu? I kako će utjecati dalje, nakon prve godišnjice ruske invazije? Kratak je odgovor da je stvoreno fascinantno jedinstvo europskih zemalja u solidarnosti s Ukrajinom. Ne samo na riječima, nego solidarnosti u djelima. I jedinstvo u politici sankcija protiv Rusije, najdalekosežnijih sankcija koje su Europska unija, SAD i druge članice skupine G7 uvele u povijesti. Bilo je i strožih i dugotrajnijih, ali protiv manjih zemalja, ne protiv takve kao što je Rusija. Ima povremenih iskakanja i sumnji u to europsko, transatlantsko jedinstvo: Mađarska i Srbija primjeri su svaki na svoj način, a i Pantovčak je slučaj za sebe. Ali to jedinstvo, viđeno u prvoj godini velike ruske agresije na Ukrajinu, nije se podrazumijevalo, nije bilo zadano, a ipak se dogodilo. Kako, zašto, dokle? Potrebno je uroniti u okolnosti u godinama prije ruske invazije da bi se čovjek podsjetio koliko je stvaranje jednog takvog jedinstva u korist Ukrajine, a nasuprot Rusije, bilo neizvjesno. A kako je skovano na neočekivan, no organski, autentičan način, izglednije je da će to jedinstvo, i principijelna obrana ukrajinske slobode od ruske agresije, potrajati dulje nego što mnogi neupućeni očekuju.