Psihijatar o tragediji u Donjoj Bistri: 'Na majci su morali biti vidljivi znakovi, s Mjeseca se može vidjeti da je ličnost osjetljiva'

Ne može se to odjednom dogoditi, kao, eto, majka je bila u redu, sve je bilo dobro, voljela je svoje dijete i onda joj se preko noći nešto okrenulo pa je uzela nož i učinila to što je učinila. Ne, to je šuplja priča na koju se, nažalost, često hvataju i stručnjaci – komentira ubojstvo i samoubojstvo koje se u ponedjeljak zbilo u Donjoj Bistri prof. dr. sc. Ante Bagarić, psihijatar u Klinici za psihijatriju Vrapče koji je u svojoj karijeri dosad vještačio na desetke, čak i stotine ubojica različitih profila.



To se moralo vidjeti