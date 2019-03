Psi koji su napali djecu smješteni u azil, testiraju ih na bjesnoću

Dva psa koja su napala dvoje različite djece nalaze se u azilu u koprivničkom naselju Peteranec gdje će biti testirani na bjesnoću.

Riječ je o psima nalik pasmini dogo argentino. Prvi je pas prije šest dana u podravskom Repešu izgrizao jednomjesečnu djevojčicu te je teško ozlijedio, a drugi je jučer u Ferdinandovcu lakše ozlijedio 15-godišnjaka.

– Psi su ovdje završili po nalogu Veterinarske inspekcije. Nakon napada na ljude to je standardni postupak. Moraju se izolirati i promatrati kako bi se ustanovilo boluju li od bjesnoće – rekao je za 24 sata veterinar Ratimir Juršetić, koji je ujedno i voditelj skloništa za životinje Ottova kućica.

Dodaje da se kod bjesnoće virus može nalaziti u slini i pet dana prije nego što se pokažu prvi simptomi. Životinja koja je u inkubaciji je kliconoša i može zaraziti osobu. Do sada nijedan od ovih pasa nije pokazao znakove bjesnoće, no inkubacija kod bjesnoće može biti i do 60 dana.

