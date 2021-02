Prvi upozoravao na novi virus, kasnije i preminuo od njega: Policija ga utišavala jer ''širi glasine''

Stanovnici Wuhana zahvalni su liječniku koji je prvi upozorio na koronavirus, a zatim je i sam postao žrtva COVID-a 19 od kojeg je preminuo prije godinu dana.

Li Wenliang, oftamolog u bolnici u Wuhanu, postao je jedna od najvidljivih ličnosti u prvim danima epidemije kad je pokušao upozoriti na pojavu koronavirusa, ali ga je policija utišala jer je "širio glasine".

Liječnik (34), umro je od koronavirusa 7. veljače što je izazvalo javnu žalost i rijetke izljeve bijesa online.

Nekoliko dana poslije ga je ugledni epidemiolog Zhong Nanshan u intervjuu za Reuters nazvao "herojem Kine".

No kad je predsjednik Xi Jinping u rujnu odavao počast "herojima narodnog rata" protiv virusa, nije spomenuo Lijev doprinos.

Iako ljudi na ulicama blizu bolnice u kojoj je Li radio govore da se život u gradu većinom vratio u normalu, oni poštuju Lija zbog njegovih postupaka.

Novinari Reutersa posjetili su područje bolnice u subotu gdje su ih slijedila dva muškarca u civilu koja su se predstavila kao "osiguranje parkinga u bolnici", a lokalni stražari su spriječili snimatelja da snimi ulaz u bolnicu.

"On nas je prvi obavijestio o virusu", rekao je Li Pan (24), vlasnik online trgovine. "Sigurno je znao da će to imati veliki utjecaj, ali je svejedno podignuo uzbunu. To je zaista bilo hrabro", dodao je Li.

Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) borave u Wuhanu gdje istražuju rane faze izbijanja koronavirusa i pripremaju se objaviti svoja saznanja, rekao je član ekipe Dominic Dwyer u petak za Reuters.

Pitanje porijekla virusa postalo je vrlo politizirano, a neki kineski diplomati i državni mediji podupiru teorije po kojima virus potencijalno potječe iz neke druge zemlje.

Iako 80-godišnji Qian Wende ne zna porijeklo virusa, smatra Lija herojem te ističe "Trebali bismo obilježavati njegov doprinos borbi protiv pandemije".