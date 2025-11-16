Naši Portali
INFEKCIJA OTKRIVENA SLUČAJNO

Prvi slučaj zaraze otkriven u Berlinu, stručnjaci upozoravaju: 'Nije poznato je li pacijent bio u izravnom kontaktu sa štakorima'

virus
Pixabay/Ilustracija
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
16.11.2025.
u 07:49

Zaraženi muškarac pokazivao je povišene vrijednosti jetrenih enzima, što su liječnici isprva pripisali učincima kemoterapije. Tek PCR test otkrio je pravi uzrok

Virus hepatitisa E, štakorske varijante, koji je dosad smatran isključivo životinjskim patogenom, prvi put je potvrđen kod čovjeka u Njemačkoj. Istraživači sa sveučilišne bolnice Charité u Berlinu otkrili su infekciju kod muškarca s berlinskog područja. Slučaj je objavljen u prestižnom Journal of Hepatology i predstavlja prvo dokumentirano pojavljivanje u srednjoj Europi. Infekcija je otkrivena slučajno tijekom velike studije u kojoj je tim prof. dr. Victora Maxa Cormana analizirao uzorke krvi više od 1000 pacijenata između 2022. i 2024. godine. Zaraženi muškarac pokazivao je povišene vrijednosti jetrenih enzima, što su liječnici isprva pripisali učincima kemoterapije. Tek PCR test otkrio je pravi uzrok, javlja Heute

"Oko šest tjedana nakon dijagnoze, sve vrijednosti vratile su se u normalu. Pacijent se oporavio bez specifičnog liječenja", navodi se u studiji. Kontrolni test godinu dana kasnije bio je negativan. Genetska analiza pokazala je da je soj virusa identičan onima pronađenima kod divljih štakora u Berlinu. Kako je došlo do prijenosa, još uvijek nije jasno.

"Nije poznato je li pacijent bio u izravnom kontaktu sa štakorima ili njihovim izmetom, ili je virus unesen putem hrane“, kaže Njemački savezni institut za procjenu rizika (BfR). "To je predmet daljnjih istraživanja", dodaju.  Inače prvi slučaj kod čovjeka zabilježen je 2018. u Hong Kongu. Do tada se smatralo da se ovaj soj ne može prenijeti na ljude. Ubrzo su uslijedili pojedinačni slučajevi u Španjolskoj, Francuskoj i Sjevernoj Americi. Sada je Njemačka postala dio te liste. "Rezultati jasno pokazuju da ovo treba smatrati novim zoonotičkim patogenom u Njemačkoj i srednjoj Europi", upozorava dr. Reiner Johne iz BfR-a.

Hepatitis E jedan je od pet glavnih virusa hepatitisa (A, B, C, D, E). Godišnje uzrokuje oko 20 milijuna infekcija diljem svijeta, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. Klasični sojevi (HEV-1 do HEV-4) prenose se najčešće preko kontaminirane vode ili nedovoljno kuhanog svinjskog mesa. Ovaj dosad nije bio uključen u tu statistiku jer se smatralo da ne inficira ljude. Kod zdravih osoba infekcija je obično blaga ili asimptomatska, poput gripe. U imunokompromitiranih pacijenata može dovesti do ozbiljnijih komplikacija.
