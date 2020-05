Prvi put od osamostaljenja: Na ramenima počasne bojne hrvatske puške

Sukladno obećanju predsjednika Zorana Milanovića da će s Pantovčaka protjerati svaku teatralnost, čime je najavio građanski smjer svoga mandata, teatralni povijesni kostimi koje su tijekom vladavine njegove prethodnice odijevali pripadnici Počasno-zaštitne bojne, vraćeni su u skladište.

Novo ruho

Ova bojna pristožerna postrojba Glavnog stožera OS RH koja obavlja počasno-ceremonijalne te druge zadaće ne samo za predsjednika Republike nego i za Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane još od doba prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana, jučer je u prigodi Dana Hrvatske vojske i Dana Hrvatske kopnene vojske izvela svoj atraktivni program u posve novom ruhu. Kakve su prve reakcije, pitamo brigadira Elvisa Burčula, zapovjednika Počasno zaštitne-bojne.

– Izvrsne! I više nego dobre. Postroj, pregled, način držanja oružja, a tek pozdrav... kao da su rođeni s njim – s neskrivenim ponosom govori zapovjednik.

Osim novog ruha, za novog predsjednika, kao i za cjelokupnu javnost, premijerno je prikazan i novi pozdrav, ali i nove puške. Prvi put od osamostaljenja, naime, na ramenu pripadnika počasno-zaštitne postrojbe, nalazi se hrvatska puška.

– Puška se zaista uklopila u hrvatskog vojnika to je jurišna puška VHS, višenamjenska hrvatska strojnica, proizvodnja karlovačka tvrtka HS Produkt. U Oružanim je snagama od 2017., ali riječ je o modificiranoj verziji, što znači da je konstruirana prema modelu “bull papa” što znači da su svi pokretni dijelovi smješteni u usadniku, znači bivšem kundaku, tako da smo skratili dužinu puške, a dužina cijevi ostala je ista kao kod svih drugih jurišnih pušaka, možda čak i veća. Ima dosta dodatne opreme. Na nju se može staviti bacač granata, sklopive nožice, optički ciljnik, laserski obilježivač i baterijske svjetiljke, ali jako je važno naglasiti, sukladna je i kompatibilna s NATO standardima – kaže dodajući da se ova puška proizvodi u dvije inačice: kratke ili s dugom cijevi, no bojna koristi ove potonje, VHS d2. Cijev je dužine oko 500 milimetara.

>> Predsjednik RH upriličio svečani prijam povodom Dana hrvatske vojske

– Puška je napravljena od zaista kvalitetnog čelika i otpornih polimera, spremnik streljiva je od prozirnog polimera, tako da vojnik uvijek može vidjeti koliko komada streljiva ima. Inače, brzina paljbe je 750 metaka u minuti. To su osnovne tehničke karakteristike – kaže zapovjednik Burčul.

“Izvrsnost je uvjet”

Premda se to ni po čemu nije dalo naslutiti, puške su stigle prije samo tjedan dana pa vremena za novu koreografiju nije bilo puno. No, usprkos kratkom periodu za uvježbavanje, pripadnici su iskusni vojnici i dočasnici, koji su to vrlo brzo savladali.

– Napravili smo četiri inačice, ali odlučili smo se za inačicu koju smo danas pripremili i prezentirali smo je najvišem državnom i vojnom vrhu – otkriva brigadir Elvis Burčul, kojeg potom pitamo kako su pripadnici postrojbe prihvatili nove odore i rastanak s onim povijesnim, zbog kojih su svojedobno zaradili i nadimak “crveni mundiri”.

– Postrojba je danas nosila granske odore, odnosno, svaka odora predstavlja jednu granu: mornaricu, kopnenu vojsku, zrakoplovstvo. Pozdrav je klasični, ali je držanje puške drugačije. Ma, to treba vidjeti i čuti – smije se zapovjednik. Na kraju razgovora, želio je dodati još nešto iznimno važno.

– Molim vas da napišete da kod nas izvrsnost nije opcija, već uvjet – zaključio je brigadir Elvis Burčul, zapovjednik Počasno zaštitne-bojne.