Novi će se vojni avioni vjerojatno nabavljati

Nakon što je prije nekoliko dana izjavio “da je pitanje hoće li uopće glasati”, predsjednik Zoran Milanović danas je, u razgovoru s novinarima nakon svečanog obilježavanja Dana Hrvatske vojske i Dana Hrvatske kopnene vojske na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” u Zagrebu, pozvao građane da iziđu na izbore i glasaju.

‘Misle da je narod tijesto’

– Neobično je kako je moja dobronamjerna i defenzivna izjava izazvala reakciju kritičara i analitičara. Ja nisam analitičar, ja sam izabrani predsjednik RH i, prema Ustavu, stavljen sam u rezervat. Kad tako definirate predsjednika Republike, krajnje je licemjerno očekivati od njega da nešto napravi – rekao je Milanović pa uputio poruku kritičarima te njegove izjave.

– Po tome ispada da sam ja nepismenim i glupim ljudima poslao poruku da ne iziđu na izbore. Ali ne! Moja je poruka upravo: Iziđite na izbore, a ja ću vidjeti! Ne želim da se uz moje djelovanje pripisuje bilo kakva pristranost... Na pitanje hoće li njegova izjava naštetiti SDP-u, kazao je:

– Ja ne razmišljam o interesima i šansama SDP-a na izborima, niti HDZ-a. Niti bih na to utjecao. Oni koji smatraju da se time šalje loša poruka... to su ljudi koji o narodu imaju najgore moguće mišljenje i misle da je narod tijesto. Moje je da ljudima budim određenu svijest i način razmišljanja za koji smatram da je ispravan i doprinosi demokraciji i hrvatskom građanskom životu. Biračko pravo je ustavno pravo, nije dužnost. Kad nađete u članku da je to nečija dužnost, onda će se vjerojatno početi i kažnjavati kad netko ne iziđe na izbore – rekao je Milanović te pozvao građane na izbore da biraju, a ne da ponište listić.

Osvrnuo se i na susret s vojnim vrhom dan prije na Pantovčaku, gdje su raspravljali o stanju u vojsci. Iako nije mogao otkriti detalje razgovora, naglasio je da će se vjerojatno nabavljati novi vojni zrakoplovi.

– Vjerojatno ćemo ih nabavljati, to sa sigurnošću mogu reći, kada se situacija malo smiri, ali učinit ću sve da to ne bude onako kako se to radilo prije tri godine. Već puno jasnije, da se odgovornost preuzme u jednom trenutku. To mora napraviti premijer. Realno govoreći, nema tu puno izbora: SAD ili netko sa Zapada tko da nemoralnu ponudu – istaknuo je Milanović.

Na pitanje šalju li mu premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković poruku kada neće doći na svečani prijem za HV na Pantovčak, Milanović je kazao kako je šalju svojim biračima a ne njemu.

– To je tako u politici. Ne bih od toga radio nikakvu vijest. Oni su u kampanji, vidjet ćemo se vjerojatno na polaganju vijenaca za dva tri dana na 30. svibnja – kazao je Milanović. O novom datumu održavanja Dana državnosti 30. svibnja kaže kako on to zapravo nije.

– To je jedan praznik koji se političkim turbulencijama pomiče, tako da na kraju ljudi zaista neće znati koji je koji praznik. Zapravo, 25. lipnja je datum koji je simbolično važan, to nije parada. To je datum hrvatskog referenduma o neovisnosti i odlasku iz Jugoslavije. Taj je datum zajednički nazivnik svih Hrvata. Ovaj novi datum nije zajednički nazivnik, s njim previše ljudi ima dileme – zaključio je Milanović.

O riječkoj rafineriji

Na pitanje o poslovanju Ine i novim saznanjima medija da se nafta šalje na preradu u Mađarsku, Milanović je kazao da ne zna dovoljno o tome.

– Da bih imao stav, moram znati malo više. Da bi se ona prerađivala u Rijeci, moraju postojati poslovni razlozi, a koji su to razlozi, ja ne znam. Ne znam koji su motivi vlasnika INA-e, a to je velikom većinom, nažalost, mađarska kompanija MOL. A to je bilo pogrešno, štetno za Hrvatsku – ustvrdio je Milanović. Istaknuo je da riječka rafinerija mora raditi.

– To je pitanje koje nikada nije precizno ugovorno određeno, to je bilo više obećanje koje su ljudi iz Budimpešte dali, a zna se tko je to potpisivao. Zašto se ta nafta mora prerađivati u Rijeci? Možda je to dobro, ali to je odluka ljudi koji vode i uređuju i imaju vlasnički udio u nafti. To su pitanja koja morate postaviti resornom ministru i onome tko mu je šef – naglasio je.